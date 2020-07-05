



Aktif 4G LTE destekli bir Sim kart, 4G LTE ağını destekleyen bir bölge ve en önemlisi de 4G destekleyen bir telefon ile cihazınızı daima 4G'de çalışmaya ayarlayabilirsiniz.

Telefonu Sadece 4G'ye Kullanmaya Zorlamak

4G LTE ağını Android, iPhone, Windows ve Blackberry'de daima tercih edilen ağınız olarak ayarlayabilirsiniz.

Android cihazda 4G LTE'yi tercih ettiğiniz ağ olarak ayarlayın:

Ana ekrandan uygulamaları açın, ardından ayarları seçin.

Kablosuz ve Ağ kategorisinden, Diğer öğesine gidin.

Mobil Ağlar'ı seçin.

Mobil Ağ Ayarları altında, Tercih Edilen Ağ Türünü seçin, ardından sadece 4G seçeneğini seçin.

Bazı telefonlarda yalnızca LTE / WCDMA veya 4G LTE yazar. Yeni ayarları kaydetmek ve uygulamak için Tamam'ı seçin.

iPhone'da tercih ettiğiniz ağ olarak 4G LTE'yi seçmek:

Ayarlar'a gidin

Genel'i seçin

Hücresel'i seçin

Sadece "4G LTE"yi seçin.

Bir BlackBerry cihazında sadece 4G LTE ağını kullanmak için:

Bu adımlar eski BB işletim sistemini çalıştıran cihazlar içindir, tüm yeni Blackberry cihazları Android'i çalıştırıyor.