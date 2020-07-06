



Samsung bu yıl alışılmışın dışında bir Unpacked 2020 etkinliği hazırlıyor. Galaxy Fold 2 tanıtımı da bu anlamda farklı olacak. Önceki söylentilere göre cihaz 5 Ağustos'ta çıkış yapacak. Samsung Galaxy Fold 2'nin 7.7 inç katlanabilir ekran ve 6.23 inç dış ekranla gelmesi bekleniyor. Zira ilk Fold'a dair eleştirilen şey cihazın kapatıldığında kullanışsız olmasıydı.

Samsung Galaxy Fold 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

MySmartPrice 3C sertifikasında görüldüğü üzere cihaz doğrudan en son Galaxy S20 serisinden alınan 25W hızlı şarjı destekleyecek. Bu tür bir şarj Galaxy S20 Ultra'nın 5000mAh bataryasını bir saatten daha az bir sürede dolduruyor. Bu yüzden Fold 2 sahipleri için çok hoş bir gelişme olacak.

Söylentilere göre ürün 2200 EUR fiyatla çıkacak. Bu söylenti saygın bir kaynaktan gelen en yeni söylentiydi. Bazı kaynaklar ise en az 2000 USD / EUR bandına işaret ediyor.

Fold 2'nin 2000+ USD / EUR başlangıç ​​fiyatının yanı sıra, koronavirüs kaynaklı üretim engelleri nedeniyle gecikmeli bir çıkış yaşanacağı da işaret ediliyor. Yine aynı nedenlerden dolayı iPhone 12 modelleri için de benzer bir şey söylendi. Bu nedenle beklentileri düşük tutmak lazım.