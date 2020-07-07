



Çok sayıda sızdırılmış renderdan sonra Galaxy Note 20 nihayet ete kemiğe bürünüyor. İlgi çekici yeni odaklama sensörü ve periskop zumun kare lens açıklığı ile arkadaki geniş monoton kamera alanını açıkça görebiliyoruz. S Pen'in yanı sıra hoparlör ızgarası bu sefer şarj portunun soluna taşındı, bu yüzden uzun süredir Note kullananlar Note 20 ile alışkanlık değiştirecek.

Galaxy Note 20 Ultra Şarj Hızı ve 5G Bant Aralığı

Siyah model meh dedirten heyecan verici bir şey sunmuyor. Note 20 tasarımının Note 10'a kıyasla biraz daha rafine olduğunu, üst çerçevenin daha fazla traşlandığını ve çentik deliğinin biraz küçüldüğünü söyleyebiliriz. Ve evet, S20 serisine ve 2019'daki Samsung sürümlerine yavaş yavaş gelecek olan en son One UI 2.5 yazılım sürümü ile çıkış yapıyor.

Note 20 Ultra ayrıca FCC'de de ortaya çıktı. Sertifika raporunda her 5G bandını destekleyeceği görülüyor. Operatörlere bağlı olarak kullanıcılar çeşitli mmWave frekansları da dahil olmak üzere her 5G bandından faydalanabilecekler. Kablosuz şarj tıpkı S20 serisinde olduğu gibi 9W'da kalıyor.

SM-N986U kod adına sahip bu Samsung cihazı büyük olasılıkla Ultra veya Plus modeli olacak. Bu Note 20 modeli Kendi LED View kapağı ile gelecek.