



ET News ile konuşan endüstri kaynakları, Samsung'un bazı akıllı telefon kutularından güç adaptörlerini çıkarmayı planladığını iddia ediyor. Güney Koreli şirket nihai bir karar vermedi, ancak değişiklikler gelecek yıl en kısa sürede uygulanabilir.

Galaxy S21 (S30) ile Kutudan Şarj Aleti Çıkacak mı?

Samsung, son on yılda tüketicilere yeterince şarj cihazı sağladığına inanıyor, bu da çoğu alıcının artık yeni bir şarj cihazına ihtiyaç duymadığı ve her cihazla birlikte gönderilmesinin yalnızca daha fazla e-atık yarattığı anlamına geliyor.

Nihayetinde bu tartışmalı karar hem kısa vadeli hem de uzun vadeli karlılığa bağlı olacak. Akıllı telefon maliyetleri her yıl artmaya devam ediyor ve 5G bağlantısıyla birlikte durum değişmedi.

Şirket, bu yüksek maliyetleri karşılamak için bu yılın başlarında amiral gemilerinin fiyatlarını büyük ölçüde artırdı. Şarj cihazını kutulardan çıkararak Samsung yakın gelecekte fiyat artırmada biraz hız kesebilir.

Samsung bu yeni plana sadık kalırsa kutuda şarj aleti olmadan gelen ilk cihazlar 2021'in başlarında çıkacak amiral gemisi Galaxy S21 veya Galaxy S30 olacak.

Bu akıllı telefonların alıcılarının önceki satın alımlarından kalan birkaç şarj cihazına sahip olmalarına muhtemel bakılıyor. Bu müşteriler ayrıca daha fazla harcanabilir gelire sahip olma eğilimindeler. Bu da eski bir şarj cihazına sahip olmasalar bile yeni bir tane satın almanın onlar için büyük bir sorun olmaması gerektiği anlamına geliyor. Kapitalist akıl yine işini yapıyor.

Şirket elbette resmi aksesuar satışlarını da artmış olacak.

Sızan bilgilere bakılırsa Samsung Galaxy Note 20'nin Avrupa'da 1,199 € ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,199 dolar civarında satılması bekleniyor. Premium Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın Avrupa'da 1.449 € ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.449 $'dan perakende satış yapması bekleniyor.