



Qualcomm Çarşamba günü üst düzey yonga setinde gerçekleştirdiği artımlı iyileştirmeye dair bir duyuru yaptı. Snapdragon 865+ bu anlamda iki üst düzey oyun akıllı telefonunda (Asus ROG Phone 3 ve Lenovo Legion Phone) ortaya çıkacak.

Lenovo Legion Phone Özellikleri Belli Oldu

Lenovo şimdi yeni akıllı telefonunun 22 Temmuz'da yani Asus ROG Phone 3’ün planlanan duyuru tarihi ile aynı gün içinde çıkış yapacağını duyurdu. Bilgiler, Lenovo’nun Weibo sayfasında yer verdiği yeni bir teaser aracılığıyla paylaşıldı. Telefon, Pekin saatiyle 19:30'da duyurulacak.

Yeni Snapdragon 865+, ana CPU çekirdeğinde %10'luk bir saat hızı artışı ve biraz hız aşırtmalı GPU ile geliyor. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 desteği ve 144Hz yenileme hızlı ekranlar için resmi destek de var. Lenovo Legion'ın aynı yenileme hızına sahip olması bekleniyor.

Önceki raporlara ve söylentilere göre, Lenovo Legion'ın 270 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip bir FHD+ çözünürlük ekranı da olacak. Kasanın altında 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 3.1 depolama alanı var. Ayrıca kullanılabilirlik açısından yeni ve eğlenceli bir tasarım sunan bir arayüz de var.

22 Temmuz geldiğinde o gün Lenovo Legion birkaç saat farkla açıklanacak olan Asus ROG Phone 3 ile baş başa yarışacak.