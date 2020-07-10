



Apple hem donanım hem de yazılım tarafında kontrol sahibi olduğu için Apple iPhone'ların daha hızlı güncellendiğini hep belirtiriz. Android'i çalıştıran yüzlerce benzersiz cihaz olduğundan büyük güncellemelerin aynı hızla ve etkinlikle yayılması çok zordur. Elbette OEM'lerin sunduğu yazılımların büyük farklılıkları da ayrı bir konu.

Android Güncellemeleri Artık iOS Kadar Hızlı

Google Developers blog gönderisinde, Android 10'un şimdiye kadar en hızlı yayılan Android sürümü olduğunu paylaştı. Elbette, bir gecede olmadı. Google, son birkaç yıl içinde OEM'ler için güncelleme işlemini hızlandırıyordu. Bu çaba sonuç verdi ve şimdi Android neredeyse iOS kadar hızlı güncelleme alıyor.

Google’ın Android güncellemelerini daha hızlı hale getirme çabaları sonuç verdi ve Android 10 en hızlı benimsenen güncelleme oldu. Android Oreo ile Google, temel Android işletim sistemini OEM'lerin arayüzlerinden ayrı olarak modüle etmeye yarayan Project Treble'ı tanıttı. Bu özellik Oreo ile karşılaştırıldığında Android Pie'ın benimsenme hızını 2.5 kat artırdı. Zira Android Oreo ile gelen her akıllı telefon, Treble ile uyumluydu.

Daha sonra Android Pie ile Google, diğer OEM'lerle işbirliği içinde bir Geliştirici Önizleme programı başlattı, böylece Beta öncesi sürümler yayınlanmadan önce daha fazla akıllı telefon modelinde test edilebiliyordu. Bu hareket Pie ile karşılaştırıldığında Android 10'un yayılma hızını 1.5 kat artırdı.