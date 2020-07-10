



Apple bugün beta program kayıt süreci ile iOS 14 ve iPadOS 14 için ilk herkese açık beta sürümlerini kullanıma sundu. Yaklaşan işletim sistemi sürümlerini akıllı telefonunuzda veya tabletinizde çalıştırmakla ilgileniyorsanız, cihazınızı kaydetmek için Apple Beta web sitesine gidin ve ardından yazılım güncellemeleri yoluyla ilk betaları indirin. Sonraki betalar da bu yolla yüklenecek.

İlk iOS 14 ve iPadOS 14 Açık Betaları Başladı

Bu halka açık betalar yayınlanana kadar, WwDC'den hemen sonra piyasaya sürülen iki geliştirici beta'sı oldu. Bu betalardan ikincisi de işte dün çıkmış oldu. Her iki işletim sisteminin de betaları eş zamanlı yayınlanıyor.

Her erken beta sürümlerinde olduğu gibi eğer tek bir iOS cihazınız varsa ona bu güncellemeleri kurmanızı önermiyoruz. Zira hatalar ortaya çıkabilir, işleriniz aksayabilir, çökmeler olması da pek olasıdır.

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