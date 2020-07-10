



Daha önceki iOS 14 haberlerimizde iOS 14'ün başlıca özelliklerini sıralamıştık. iOS 14 Önizleme sürümünü test ettik. İşte bu sürümde karşılaştığımız başlıca ilgi çekici özellikler:

iOS 14 Önizleme Sürümünde Ne Özellikler Var?

iOS 14'ün kazandığı widget desteğinden bahsetmiştik. Peki sırada başka neler var? Bunlardan ilki Uygulama Kitaplığı.

Uygulama Kitaplığı, iOS ana ekranını simge karmaşasından kurtaran zarif bir yenilik. Dağınık uygulamalar ve klasörlerle dolu ana ekranların olduğu günler artık geride kaldı.

Gelen Çağrılar Artık Daha Az Dikkat Dağıtıyor

Apple nihayet bu işe el attı ve iOS 14 ile gelen çağrıların artık ekranın küçük bir kısmını kaplamasını sağlıyor. Gelen bir çağrı aldığınızda artık işiniz aniden kesintiye uğramayacak.

Ekran İçinde Ekran Özelliği

Resim içinde resim veya daha yaygın adıyla PiP, iOS 9 ile iPad'de tanıtıldı, ancak garip bir şekilde iOS 14'e kadar iOS'e hiç gelmemişti. Yeni özellik sayesinde, e-posta gönderirken veya web'e göz atarken videolarınızı ve filmlerinizi kompakt bir mini oynatıcıda izlemeye devam edebileceksiniz.

Diğer Küçük Özellikler