Android'de En İyi Macera Oyunları





Macera oyunları becerinizi test eder, karakterleri ve hikayeleri çözme yeteneğinizi ölçer. Aşağıda en ilgi çekici Android macera oyunları var.

Thimbleweed Park – en iyi retro macera oyunu

Birçok modern özelliğine sahip Thimbleweed Park, Monkey Island / Maniac Mansion yaratıcısı Ron Gilbert'ın harika bir retro macera oyunudur.

Bulmacalar zordur ve çeşitli bulmacalara bazı yaratıcı ve karmaşık (her zaman tamamen mantıklı olmasa da) çözümler sunmanız gerekir.

The Witch's Isle – en iyi ücretsiz macera oyunu

The Witch's Isle, güzel piksel görünümü ve etkileyici bir gizemi olan bir macera oyunudur. Bir cadı tarafından yönetilen uzak bir adada bir köylü çalınan bir urnu sabah 4:00'e kadar ölümün acısına kavuşturmak üzere lanetlenir. Seçimleriniz birkaç 7 farklı sondan birine yol açacak.

Lost Echo – bir bilimkurgu gizemi

Bu gergin görünümlü oyunda Chloe dondurma alırken aniden kaybolur. Tuhaf olan şey artık kimsenin Chloe'yi hatırlamamasıdır. Lost Echo'da ne olduğunu öğrenmeniz gerek.

İlgi çekici hikayenin yanı sıra Lost Echo harika grafikler ve atmosferik bir film müziği sunuyor.

Valiant Hearts: The Great War – duygusal bir hikaye

Savaş ve savaşın sonuçları video oyunlarında düzenli işlenen temalardır. Ama bu seferki oyun Call of Duty değil. Valiant Hearts: The Great War çizgi temaya sahip ancak Birinci Dünya Savaşı'nın dehşetini iyi yansıtıyor. Bu atmosferik macera oyunu Fransa'daki savaş alanlarında savaşan çok farklı insanların yürek parçalayan hikayelerine odaklanıyor.

The Walking Dead – Telltale Games hikayesi

Telltale Games artık yok ancak stüdyo kapanışının sonrasında bile ünlü oyunlarını satışa sunmaya devam etti. En önemlilerinden biri AMC'nin popüler zombi kıyamet dizisi The Walking Dead'in hikaye oyunlarıdır.

Machinarium – bir steampunk başyapıtı

Güzel gitar müziği arka planda çalarken, küçük bir robotun başka bir robotun yok etmeye çalıştığı bir kasabayı kurtarmasına yardımcı olursunuz. Havalı steampunk grafikler ve özgün bir konsept ile harika bir telefon macera oyunu. Keşif üzerine dayalı.

Samorost 3 – atmosferik ve çarpıcı

Samorost 3, Machinarium'u yapan aynı geliştirici tarafından yaratıldı. Oyun büyülü bir flüt bulan ve nereden geldiğini öğrenmek isteyen bir cücenin etrafında dönüyor. Grafikler Machinarium'u andırıyor ve oyun oldukça orijinal: diyalog yok, sadece sesler ve görüntüler var. Aşağıdaki oyuna kısa bir genel bakış atabilirsiniz.