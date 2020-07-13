MIUI 12 ROM Dosyaları


MIUI 12, Xiaomi akıllı telefonlar için en yeni büyük sürüm ve belki de Android sürümünden dahi daha büyük. Xiaomi cihazlarında MIUI sürüm yükseltmesi heyecan verici bir olaydır. MIUI 12 kararlı güncellemesini alan ilk cihaz grubu Xiaomi Mi 9, Redmi K20 / Mi 9T ve Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro'yu içeriyordu. Şimdi daha fazla cihaz için MIUI 12 ROM dosyaları sunuldu.

MIUI 12 ROM Dosyaları

MIUI 12, daha temiz bir kullanıcı arayüzü, yeni animasyonlar, navigasyon hareketlerinde değişiklikler, yeni canlı duvar kağıtları ve AOD tasarımları, mikrofon, kamera ve konum kullanımı için gizlilik göstergeleri, dahili çoklu pencere ve Resim İçinde Resim iyileştirmeleri getiriyor. Uyku takibi ve UX genelinde yapılan birçok değişiklik daha var.

Eğer siz de Xiaomi cihazınıza MIUI 12 ROM dosyası indirmek istiyorsanız cihazınıza uygun ROM dosyası var mı aşağıdaki listeyi kontrol ederek öğrenin:

  • Redmi Note 8 Pro (begonia) — 07/01/2020
  • Mi 9 (cepheus) — 06/30/2020
  • Mi 10 Pro (cmi) — 06/30/2020
  • Mi 9 Pro 5G (crux) — 06/30/2020
  • Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T (davinci) — 06/30/2020
  • Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi) — 06/30/2020
  • Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin) — 07/02/2020
  • Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix) — 06/30/2020
  • Redmi K30 5G (picasso) — 06/30/2020
  • Redmi K30i 5G (picasso48m) — 07/07/2020
  • Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T Pro (raphael) — 06/30/2020
  • Mi 10 (umi) — 06/30/2020
  • Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom (vangogh) — 06/30/2020

MIUI 12 ROM kurulum adımları için sitemizdeki yazımıza bakabilirsiniz.

MIUI 12 ROM İndirme Linkleri

1. Redmi Note 8 Pro (begonia)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Global
1.1.V12.0.0.4.QGGMIXMLink

2. Mi 9 (cepheus)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.1.0.QFACNXM (Rolled Back)Link
1.2.V12.0.2.0.QFACNXMLinkLink
Avrupa
2.1.V12.0.1.0.QFAEUXMLinkLink
Global
3.1.V12.0.1.0.QFAMIXMLinkLink

3. Mi 10 Pro (cmi)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.1.0.QJACNXMLinkLink
1.2.V12.0.2.0.QJACNXMLinkLink

4. Mi 9 Pro 5G (crux)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.1.0.QFXCNXM (Rolled Back)Link
1.2.V12.0.2.0.QFXCNXMLinkLink

5. Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T (davinci)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.2.0.QFJCNXM (Rolled Back)Link
1.2.V12.0.3.0.QFJCNXMLinkLink
Global
2.1.V12.0.1.0.QFJMIXMLink
Hindistan
3.1.V12.0.1.0.QFJINXM (Rolled Back)Link
3.2.V12.0.2.0.QFJINXMLinkLink

6. Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.1.0.QJKCNXMLinkLink
1.2.V12.0.2.0.QJKCNXMLink

7. Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.1.0.QJOCNXMLink

8. Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.2.0.QGHCNXM (Rolled Back)Link
1.2.V12.0.3.0.QGHCNXMLinkLink

9. Redmi K30 5G (picasso)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.1.0.QGICNXM (Rolled Back)Link
1.2.V12.0.2.0.QGICNXMLinkLink

10. Redmi K30i 5G (picasso48m)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.3.0.QGICMXMLinkLink

11. Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T Pro (raphael)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.1.0.QFKCNXM (Rolled Back)Link
1.2.V12.0.2.0.QFKCNXMLinkLink
Avrupa
2.1.V12.0.1.0.QFKEUXMLinkLink
Global
3.1.V12.0.1.0.QFKMIXMLinkLink
Hindistan
4.1.V12.0.1.0.QFKINXMLink

12. Mi 10 (umi)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.1.0.QJBCNXMLinkLink
1.2.V12.0.4.0.QJBCNXMLink

13. Mi 10 Youth Edition / Mi 10 Lite Zoom (vangogh)

SürümYapı Numarası, Bölge ve DurumRecovery ROMFastboot ROM
Çin
1.1.V12.0.3.0.QJVCNXMLinkLink

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum