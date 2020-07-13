MIUI 12, Xiaomi akıllı telefonlar için en yeni büyük sürüm ve belki de Android sürümünden dahi daha büyük. Xiaomi cihazlarında MIUI sürüm yükseltmesi heyecan verici bir olaydır. MIUI 12 kararlı güncellemesini alan ilk cihaz grubu Xiaomi Mi 9, Redmi K20 / Mi 9T ve Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro'yu içeriyordu. Şimdi daha fazla cihaz için MIUI 12 ROM dosyaları sunuldu.
MIUI 12 ROM Dosyaları
MIUI 12, daha temiz bir kullanıcı arayüzü, yeni animasyonlar, navigasyon hareketlerinde değişiklikler, yeni canlı duvar kağıtları ve AOD tasarımları, mikrofon, kamera ve konum kullanımı için gizlilik göstergeleri, dahili çoklu pencere ve Resim İçinde Resim iyileştirmeleri getiriyor. Uyku takibi ve UX genelinde yapılan birçok değişiklik daha var.
Eğer siz de Xiaomi cihazınıza MIUI 12 ROM dosyası indirmek istiyorsanız cihazınıza uygun ROM dosyası var mı aşağıdaki listeyi kontrol ederek öğrenin:
Redmi Note 8 Pro (begonia) — 07/01/2020
Mi 9 (cepheus) — 06/30/2020
Mi 10 Pro (cmi) — 06/30/2020
Mi 9 Pro 5G (crux) — 06/30/2020
Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T (davinci) — 06/30/2020
Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi) — 06/30/2020
Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin) — 07/02/2020
Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix) — 06/30/2020
Redmi K30 5G (picasso) — 06/30/2020
Redmi K30i 5G (picasso48m) — 07/07/2020
Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T Pro (raphael) — 06/30/2020
Mi 10 (umi) — 06/30/2020
Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom (vangogh) — 06/30/2020
MIUI 12 ROM kurulum adımları için sitemizdeki yazımıza bakabilirsiniz.