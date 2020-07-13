



MIUI 12, Xiaomi akıllı telefonlar için en yeni büyük sürüm ve belki de Android sürümünden dahi daha büyük. Xiaomi cihazlarında MIUI sürüm yükseltmesi heyecan verici bir olaydır. MIUI 12 kararlı güncellemesini alan ilk cihaz grubu Xiaomi Mi 9, Redmi K20 / Mi 9T ve Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro'yu içeriyordu. Şimdi daha fazla cihaz için MIUI 12 ROM dosyaları sunuldu.

MIUI 12 ROM Dosyaları

MIUI 12, daha temiz bir kullanıcı arayüzü, yeni animasyonlar, navigasyon hareketlerinde değişiklikler, yeni canlı duvar kağıtları ve AOD tasarımları, mikrofon, kamera ve konum kullanımı için gizlilik göstergeleri, dahili çoklu pencere ve Resim İçinde Resim iyileştirmeleri getiriyor. Uyku takibi ve UX genelinde yapılan birçok değişiklik daha var.

Eğer siz de Xiaomi cihazınıza MIUI 12 ROM dosyası indirmek istiyorsanız cihazınıza uygun ROM dosyası var mı aşağıdaki listeyi kontrol ederek öğrenin:

Redmi Note 8 Pro (begonia) — 07/01/2020

Mi 9 (cepheus) — 06/30/2020

Mi 10 Pro (cmi) — 06/30/2020

Mi 9 Pro 5G (crux) — 06/30/2020

Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T (davinci) — 06/30/2020

Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi) — 06/30/2020

Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin) — 07/02/2020

Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix) — 06/30/2020

Redmi K30 5G (picasso) — 06/30/2020

Redmi K30i 5G (picasso48m) — 07/07/2020

Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T Pro (raphael) — 06/30/2020

Mi 10 (umi) — 06/30/2020

Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom (vangogh) — 06/30/2020

MIUI 12 ROM kurulum adımları için sitemizdeki yazımıza bakabilirsiniz.

MIUI 12 ROM İndirme Linkleri

1. Redmi Note 8 Pro (begonia)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Global 1.1. V12.0.0.4.QGGMIXM Link –

2. Mi 9 (cepheus)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.1.0.QFACNXM (Rolled Back) Link – 1.2. V12.0.2.0.QFACNXM Link Link Avrupa 2.1. V12.0.1.0.QFAEUXM Link Link Global 3.1. V12.0.1.0.QFAMIXM Link Link

3. Mi 10 Pro (cmi)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.1.0.QJACNXM Link Link 1.2. V12.0.2.0.QJACNXM Link Link

4. Mi 9 Pro 5G (crux)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.1.0.QFXCNXM (Rolled Back) Link – 1.2. V12.0.2.0.QFXCNXM Link Link

5. Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T (davinci)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.2.0.QFJCNXM (Rolled Back) Link – 1.2. V12.0.3.0.QFJCNXM Link Link Global 2.1. V12.0.1.0.QFJMIXM Link – Hindistan 3.1. V12.0.1.0.QFJINXM (Rolled Back) Link – 3.2. V12.0.2.0.QFJINXM Link Link

6. Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.1.0.QJKCNXM Link Link 1.2. V12.0.2.0.QJKCNXM Link –

7. Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.1.0.QJOCNXM Link –

8. Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.2.0.QGHCNXM (Rolled Back) Link – 1.2. V12.0.3.0.QGHCNXM Link Link

9. Redmi K30 5G (picasso)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.1.0.QGICNXM (Rolled Back) Link – 1.2. V12.0.2.0.QGICNXM Link Link

10. Redmi K30i 5G (picasso48m)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.3.0.QGICMXM Link Link

11. Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T Pro (raphael)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.1.0.QFKCNXM (Rolled Back) Link – 1.2. V12.0.2.0.QFKCNXM Link Link Avrupa 2.1. V12.0.1.0.QFKEUXM Link Link Global 3.1. V12.0.1.0.QFKMIXM Link Link Hindistan 4.1. V12.0.1.0.QFKINXM Link –

12. Mi 10 (umi)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.1.0.QJBCNXM Link Link 1.2. V12.0.4.0.QJBCNXM Link –

13. Mi 10 Youth Edition / Mi 10 Lite Zoom (vangogh)

Sürüm Yapı Numarası, Bölge ve Durum Recovery ROM Fastboot ROM Çin 1.1. V12.0.3.0.QJVCNXM Link Link

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