Samsung S20 Lite Geekbench'te





Önceki söylentilere göre, Samsung'un bu yıl Ekim ayında bir zamanlar gelmesi gereken bir Galaxy S10 Lite halefi üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Ancak, son zamanlarda ortaya çıkan bir Geekbench listelemesi cihazın beklenenden daha erken gelebileceğini göstermektedir.

Galaxy S20 Lite başlangıçta Samsung'un One UI 2.5'i ile uyumlu çalışacak olan Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağı söylendi ve yeni Geekbench listesi önceki iddiayı doğruladı. 1.8 GHz hızında çalışan bu sekiz çekirdekli "Kona" SoC, muhtemelen 6GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 865 yongası olacak.

Model numarası ise SamMobile'in ilk raporlarıyla uyumlu olacak şekilde sonda "B" ile bitmektedir. Burada B bölge anlamına geliyor: SM-G781B'dir.

Samsung Galaxy S20 Lite Samsung'un son zamanlarda özenle ilerlemekte olduğu daha düşük cihazlı Android telefonlar yol haritasının bir parçası. Artık daha düşük fiyata daha iddiali cihazların bulunabildiği bir çağa geldik. Bu nedenle azalan alım gücünden yakınıyorsanız daha az üzülmeniz için bazı sebepler var.