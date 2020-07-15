



Buradaki rehberlerimizde iOS 14 beta kurulum adımlarından bahsetmiştik. Her beta güncellemesi hataları ve bugları ile gelir. Peki böyle bir durumda iOS 14 betadan nasıl tekrar iOS 13'e geçebilirsiniz? İşte adımlar.

iOS 14 Beta'dan iOS 13'e Dönmek

Önceki adımlarda iOS 14 beta sürümüne geçerken yedekleme almanın öneminden bahsetmiştik. iOS 13'e dönmenin temel yolu bu yedeklemedir. Yedeklemeniz varsa iOS 14 beta sürümünden çıkarak iOS 13'e dönme adımları şöyle:

iOS 14 beta yüklü iPhone cihazınızı bilgisayara bağlayın ve iTunes'u başlatın. Telefonunuzu kurtarma moduna alın: iPhone 8 veya üstünde: Sesi Açma düğmesine basıp hemen bırakın. Sesi Kısma düğmesine basıp hemen bırakın. Ardından, kurtarma modu ekranını görene kadar Yan düğmeyi basılı tutun. iPhone 6s ve önceki sürümlerde ve iPad veya iPod touch'ta: Güç ve Home düğmelerini aynı anda basılı tutun. Apple logosunu gördüğünüzde düğmeleri bırakmayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar her iki düğmeyi de basılı tutmaya devam edin. iPhone 7 veya iPhone 7 Plus'ta: Güç ve Ses Kısma düğmelerini aynı anda basılı tutun. Apple logosunu gördüğünüzde düğmeleri bırakmayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar her iki düğmeyi de basılı tutun. iTunes şimdi size cihazınızı geri yüklemenizi ve bu amaçla onu fabrika ayarlarına almanızı ister. Cihazınız geri yüklendikten sonra Apple Kimliğinizle kaydolun ve iTunes yedeklemesi ile iOS 13'e dönmüş olun.

iOS 14 beta sürümünden iOS 13'e downgrade etme adımları işte bu kadardı.