



Nokia, bugün bir yazılım değişikliği ile 4G LTE baz istasyonlarını 5G'ye yükseltebileceğini duyurdu. Finlandiyalı şirket bunun radyo erişim ağlı (RAN) bir milyon baz istasyonunda derhal yapılabileceğini ve rakamın 2020 sonunda 3,1 milyona ve gelecek yıl sonunda da 5 milyona çıkabileceğini söyledi.

Nokia 4G'yi 5G Yapabileceğini Açıkladı

Nokia mobil ağların başkanı Tommi Uitto, “Dünyadaki yüzlerce müşteriye zaten pazar lideri LTE telsizleri sağlıyoruz. Bu önemli bir çözümdür, çünkü mevcut LTE bağlantılarını hızlı ve verimli bir şekilde 5G'ye yükseltmemiz müşterilerimizin paradan tasarruf etmelerini sağlayacaktır." dedi.

Nokia, büyük rakibi Çinli Huawei'in İngiltere'de yasaklanacağı önemli bir günü seçerek duyurusunu iyi zamanladı.

Şirket, mevcut radyo araçlarını gelişmiş bir yazılım aracılığıyla yükselterek 4G / LTE spektrumunu 5G / NR olarak değiştirebileceğini söyledi. 5G / NR'ye sorunsuz ve uygun maliyetli bir yükseltme yolu sunan bu hamle tüm dünyadan müşterilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Nokia, bu yükseltmenin 4G için kullanılan ortak bir teknoloji olan frekans bölmeli dubleks (FDD) teknolojisine sahip tüm ağlara uygulanabileceğini söyledi. Diğer zaman bölümlü dubleks (TDD) ise bazı trafik türleri için spektrumun daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Nokia, “FDD RF ünitelerine sahip, 359 4G / LTE kullanan geniş bir müşteri tabanına sahip olduğunu ve bunların çoğunun 5G'ye yükseltilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bu teknoloji ile operatörlerin spektrumu yeniden yapılandırma yoluyla alt bantlarda 5G / NR kapsama alanı sunmaları noktasında yeni ve daha kolay bir yol sağlayacak. Nokia, 4G / LTE ağında pazar lideri ve bağımsız testlere göre diğer markalardan daha iyi performans gösteriyor.