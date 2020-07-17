



Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 herkese açık beta sürümünü piyasaya sürdü. Artık, uyumlu bir iPhone veya iPad'e sahip olan herkes, bu sonbaharda herkesin alacağı özelliklerin erken bir önizlemesini yapabiliyor. Ara sıra çıkacak hatalar ve sorunlara katlanmak istiyorsanız, hemen şimdi yükleyebilir ve test edebilirsiniz. Ama yapmalı mısınız? Hemen söyleylim: Eylül ayına kadar bekleyin.

iOS 14 ve iPadOS 14 Kurmamak İçin Sebepler

iOS 14 ve iPadOS 14'teki yeni özellikler cazip olsa da, muhtemelen şu anda beta'yı yüklememek daha iyi olacaktır.

Neden mi? İşte dört neden:

Bazı uygulamalar bozulacak

Herkese açık beta'nın yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra basit bir Twitter araması, bir bankacılık uygulaması ve İngiltere'nin Sky TV'si ile ilgili dolu şikayetler ortaya çıktı. Ve elbette daha fazlası var.

Örneğin bankacılık uygulamanız Public Beta 2'de iyi çalışıyor olsa bile, Public Beta 3'ün bunu bozup bozmayacağını bilmenin bir yolu yok.

Pil ömrü her zaman olduğu gibi azalır

Kesin olarak söylemek zor ancak tarihte her iOS beta sürümü pil ömrünü azalttı. Apple çoğu zaman özellikleri uygulamaya ve geliştirmeye odaklanır ve pil ömrünü hiçe sayar. Sonra Eylül yaklaştıkça resmi sürümle birlikte odak pili iyileştirmeye ve beta öncesi konumuna geri döndürmeye geçer.

Rastgele restart'lar ve çökmeler olacak

Bu durum da bir Tanrı vergisi. Beta iOS'ler garip çökmeler ve baştan başlamalara sahne olur.

Örneğin, sadece bu sabah AirPlay yaparken Apple Music'teki şarkıları yakındaki bir hoparlöre geçirmeye çalıştık. Ancak düğmeye dokunmamızla ekranımız karardı ve doğrudan Apple logosunu gördük.

iOS 13'e geri dönmek ideal değil

iOS 14'ü kaldırmak ve daha kararlı bir işletim sistemine geri dönmek mümkündür ancak büyük bir dezavantajla birlikte gelir – iPhone'unuzu veya iPad'inizi fabrika ayarlarına geri yüklemeniz istenir. Beta'yı yüklemeden önce yedek oluşturmazsanız her şeyi kaybedersiniz.