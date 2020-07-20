iPhone 11/Pro/Max Pil Yüzdesi Açma Hakkında





iPhone X serisi ile üst bildirim barı epey daraldı. iPhone 11 için de değişen bir şey yok ve bu durum pil yüzdesini görüntülemeyi engelliyor. Peki iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'de pil yüzdesini nasıl açarsınız? Gelin bakalım.

Seçenek 1 – Denetim Merkezi'ndeki Görünüm

iPhone'unuzun pil yüzdesini kontrol etmenin en kolay yolu Denetim Merkezi'ni etkinleştirmektir. Bunu pil simgesinin bulunduğu ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak yapın. Bunu yaptıktan sonra iPhone 11 cihazınızda pil yüzdesini ana pil simgesinin hemen yanında tüm ihtişamıyla göreceksiniz.

Seçenek 2 – Pil Widget'ını Kullanmak

iPhone 11 pil yüzdesini "Piller" widget'ından da kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için hemen kilit ekranında veya ana ekranın ilk sayfasından kaydırarak Bugün Görüntüsü'nü açın. Burada Piller widget'ı yoksa en alta kaydırıp "Düzenle"ye kaydırın ve (+) simgesi ile ekleyebilirsiniz.

Piller widget'ı eklendiğinde, iPhone 11'in pil yüzdesini hemen görürsünüz. Bonus olarak AirPods veya Apple Watch gibi bağlı cihazların pil yüzdesini de göreceksiniz.

Seçenek 3 – Siri'ye Sorun

Biraz ekstra geri bildirim istiyorsanız, Siri'ye "iPhone'umun pil yüzdesi nedir?" deyin. Dijital asistan tam olarak iPhone 11'de ne kadar bataryanız kaldığını söyleyecek.

Seçenek 4 – Şarja Takın

Eh, yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri sizi için uygun değilse, iPhone'unuzu şarja bağlamak da işe yarayacaktır. iPhone'unuz şarj olmaya başladığında, ekranda geçerli pil yüzdesi görünür.