Samsung Note 20 Ultra 5G Tüm İhtişamı ile Burada





Galaxy Watch 3'ün resmi basın renderlarının ardından dünyanın merakla beklediği Galaxy Note 20'nin resmi görselleri karşımızda.

Bu dönen resmi gif render'ı sayesinde Galaxy Z Fold 2 için de sunulacak olan Mystic Bronze versiyonun nihayet tüm açılarını görüyoruz.

20 Ultra'nın çift tonlu kamera bölmesi var. İlgi çekici yeni odaklama sensörünün yanında bu seferki periskop zumun kare lens açıklığı 50x olarak geçiyor. Yani pek beğenilmeyen 100x Space Zoom yok.

S Pen'in yanı sıra hoparlör ızgarası bu sefer şarj portunun soluna taşındı, bu yüzden uzun dönem Note kullanıcıları Note 20 ile alışkanlık değiştirecek. Tasarım Note 10'a göre biraz daha rafine, üst çerçeve daha fazla traşlanmış ve ön kamera deliği söylentilerde olduğu gibi biraz küçülmüş görünüyor.

Düz ekran severler için Samsung, Galaxy Note 20'yi hazırladı, yani Ultra model, kavisli kenarlara sahip.

Galaxy Note 20 ekran özellikleri: 6.53 inç, 2345 x 1084, 404 PPI, 19.5:9 en boy oranlı 60Hz LTPS ekran, 161mm x 75.2mm boyutlar ve son olarak pil özellikleri tarafında 4300mAh, 18W şarj var.

Galaxy Note 20 Plus ekran özellikleri: 6.87 inç, 3096 x 1444, 497 PPI, 19.3:9 en boy oranı, LTPO yenileme hızıyla 120Hz ekran ve pil özellikleri: 4500mAh, 25W şarj.