



Asus ROG Phone 3 bir oyun PC'sine en yakın telefonu çıkardı. Farklı oyun stilleri için tonlarca aksesuar var. ROG Phone 3, yeni Snapdragon 865+ yonga seti ile güçlendirilen ilk Android'lerden biri. S865 yongasının artı olmayan sürümünü kullanan bir “ROG Phone 3 Strix Edition” da var.

Asus ROG Phone 3 ile 144 Hz Ekran, S865+ Çipset ve Ekstra Soğutucu

İlk olarak, CPU'su 3,09 GHz'e ulaşan ilk mobil çip. Ayrıca GPU'ya yönelik bir overclock da var. Normal S865'e göre %10'luk bir performans artışı sunuluyor. Ayrıca, artı 6 GHz bandında çalışan ve hem daha fazla bant genişliği hem de daha düşük gecikme süresi sunan Wi-Fi 6E destekleniyor. Alt 3 ms gecikme performansı mümkün oluyor.

Ana sürümde daha fazla RAM ve depolama alanı var. Standart olarak 12GB RAM alırsınız ve isterseniz 16GB'a kadar çıkabilirsiniz. Depolama 128 GB'den başlar ve 512 GB'a kadar çıkar. Karşılaştırma için, Strix ise 8GB RAM'de başlar ve 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunar. Her durumda hızlı LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanınız oluyor.

Asus bu sefer AeroActive Cooler 3'ü kutuya dahil etti. Telefonun arkasında, fanın ısıyı üflemesine izin veren bir havalandırma deliği (ROG Phone II'den 6 kat daha büyük) var. Buhar odası da yeniden tasarlandı. Bu arada havalandırma olması ROG Phone 3'ün suya dayanıklı olmadığı anlamına geliyor.

Tüm bunlar, yonga setinin 144 fps'ye çıkması için yapılmış. Yeni 6.6 inç AMOLED ekran 144Hz yenileme hızı sunuyor, ancak ayarlardan 120 Hz, 90 Hz veya "otomatik”i seçebilirsiniz.

Asus, 25 ms dokunma gecikmesi (270 Hz dokunma örnekleme hızı) elde etmek için Android’i yeniden tasarladı. Şirket mevcut herhangi bir akıllı telefondaki en düşük değer olduğunu söylüyor. HDR10+ ile deltaE <1 elde ediliyor ve DCI-P3 gamının %113'üne ulaşılarak 1 milyar renk sağlanıyor.

Telefonun ultrasonik omuz düğmeleri daha özelleştirilebilir hale getirildi. Ek tuşlara ihtiyacınız varsa düğmeleri iki düğmeye bölebilir veya oyun kamerasının açısını ayarlamak için slayt hareketlerini kullanabilirsiniz.

Lenovo Legion Phone'dan ince ancak hala ekranın etrafında çerçeveler var. Dolayısıyla avuçlarınızı ekrandan uzak tutuyorlar. Yine de iki güçlü öne bakan hoparlör için yeterli alan ayrılmış oluyor. Dirac hoparlörü ile ekolayzırı oyun başına ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

Bu sefer telefonda jak yok, ancak çoğu aksesuar (AeroActive Cooler dahil) jak sunuyor.

Telefon 6.000 mAh pil ile geliyor ve 30W hızlı şarjı destekliyor (ikinci nesil ile aynı). Asus, 46 dakikalık bir şarjın %70 batarya sunacağını söylüyor.

Asus sonunda ROG'un arkasına üçüncü bir kamera ekledi, ancak sadece 5 MP'lik bir makro kamera. Ana sensör, 16MP çözünürlükte “kayıpsız” 2x büyütmeyi destekleyen 64MP IMX686'ya yükseltildi. İkinci kamera 13 MP ultra geniş açılı bir lensten ibaret (125 °).

Ana kamera 30 fps'de 8K veya 120 fps'de 4K kaydedebilir. Telefonun dört mikrofonunu kullanan bir rüzgar filtresi özelliği ve HyperSteady Video modu var. Selfie kamera 24MP sensöre sahip.

Asus ROG Phone 3 ROG UI veya ZenUI üstte olmak üzere Android 10 ile birlikte geliyor. Her ikisi de stoğa oldukça yakındır, donanımdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için bir dizi dahili optimizasyona sahipler.

Asus ROG Phone 3, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip yapılandırma için 1.000 € 'ya mal olacak. 16 GB RAM'e çıkmak 100 € ekstra maliyet getirecek. Bunun yerine biraz tasarruf etmek istiyorsanız, S865 artı olmayan, 8GB RAM ve 256GB depolama alanlı Strix Edition 800 € fiyatlıdır.

ROG Kunai 3 denetleyicisi yeniden tasarlanmış. Telefonun yanına sabitlenebiliyor veya konsol benzeri bir denetleyici halini alabiliyor. Soğutucunun sabitleme standı ile kullanım için mükemmeldir.

TwinView Dock 3, telefondaki ekrana uyacak şekilde yükseltildi – 144Hz yenileme hızıyla 6.6 inç AMOLED ekran. İkinci nesil bağlantı istasyonunuz varsa da kullanabilirsiniz (yalnızca 120Hz'e kadar destekler). Dock, oynatma süresini uzatmak için 5.000 mAh bataryaya sahip ve çift ekranlı oyunlarla kullanılabiliyor veya stream sırasında sohbeti izlemek gibi.