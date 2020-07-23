



Dün büyük bir Samsung Galaxy Note20 sızıntısı, akıllı telefonun tüm özelliklerini ve tasarımını ortaya çıkardı. Ayrıca Galaxy Note20'yi Mystic Bronze ve Mystic Grey renklerinde gördük. Güvenilir sızıntıcı Evan Blass sayesinde bugün amiral gemisinin Mystic Green versiyonuna ilk kez bakıyoruz. Aşağıdaki resme göz atabilirsiniz.

Samsung Note 20'nin Mystic Green Rengiyle Tanışın

Dünkü sızıntıya göre, Samsung Galaxy Note20, Avrupa'da Exynos 990 SoC ile çıkacak. Android 10 yüklü gelecek ve 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacak.

Galaxy Note20 Ultra'nın aksine, vanilya Note20, diyagonal olarak 6.7 inç boyutunda düz bir AMOLED ekrana sahip olacak. Çözünürlük WQHD+'tan FullHD+'a düştü ve yenileme hızı da 120Hz'den 60Hz'e düştü.

Galaxy Note20, Ultra modelin 10MP selfie kamerasını koruyacak, ancak arkadaki üçlü kamera kurulumu farklı. 12MP ana, 12MP ultrawide ve 64MP telefoto birimleri bir arada sunulacak. Sonuncusu 3x optik zoom ve 30x Space Zoom sunacak.

Galaxy Note20 ayrıca bir S Pen ile birlikte gelecek, ancak Ultra versiyonun 9 ms'sinin aksine 26 ms gecikme süresine sahip olacak. Ve tüm paketin yakıt ikmalini 4.300 mAh pil üstlenecek ve bu da Note20 Ultra'dan 200 mAh daha küçük demek.

Samsung'un 5 Ağustos'ta Unpacked Etkinliğinde Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra'yı piyasaya sürmesi bekleniyor ve o zamana kadar bu Note20 ikilisi hakkında daha fazla şey duymayı bekliyoruz.