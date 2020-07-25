



Xiaomi Redmi Note 9, Note 9S ve Note 9 Pro fiyatlarıyla 2020'nin en iddialı telefonları oldular. Peki hangisini seçmeli?

Redmi Note 9, Note 9S ve Note 9 Pro Kıyaslaması

Tasarım

Note 9: 162,3 x 77,2 x 8,9 mm, 199 g

Note 9S: 165,75 x 76,68 x 8,8 mm, 209 g

Note 9 Pro: 165,75 x 76,68 x 8,8 mm, 209 g

Note 9 Pro Max: 165,5 x 76,68 x 8,8 mm, 209 g

Ekran

Note 9: 6.53inç, 19.5:9, 2340 x 1080 piksel, 395ppi

Note 9S: 6.67inç, 20:9, 2400 x 1080 piksel, 395ppi

Note 9 Pro: 6.67inç, 20:9, 2400 x 1080 piksel, 395ppi

Note 9 Pro Max: 6.67inç, 20:9, 2400 x 1080 piksel, 395ppi

Tüm Redmi Note 9 modellerinde geniş LCD tabanlı DotDisplay ekranlar var. Note 9 6,53 inç ile en küçüğü, diğerleri ise 6,67 inç ile aynı.

Bu ekranların hepsi aynı parlaklığa (450 nit) ve aynı renk derecelendirmesine ve kontrastına sahiptir. Hepsi de Gorilla Glass 5 sunuyor. Bu noktada karar hangi ekran boyutunun elinize uyacağı yönünde. Bizce 6.67inç herkes için uygun olmalı.

Donanım ve pil

Note 9: MediaTek Helio G85, 3/4 GB RAM, 64/128 GB depolama, 5020mAh pil

Note 9S: Qualcomm Snapdragon 720G, 4 / 6GB RAM, 64 / 128GB depolama, 5020mAh pil

Note 9 Pro: Qualcomm Snapdragon 720G, 6GB RAM, 64 / 128GB depolama, 5020mAh pil

Note 9 Pro Max: Qualcomm Snapdragon 720G, 6 / 8GB RAM, 64 / 128GB depolama, 5020mAh pil

Qualcomm platformu genel olarak daha çok arzu edilir ve beğenilir. G85 ile MediaTek'te işler kökten değişti ancak henüz konuşmak için erken.

Tüm cihazlar 512GB'a kadar microSD'yi destekliyor, hepsi çift SIM ve hepsi sadece 4G.

Note 9 ve Note 9S 18W şarj sunuyor, Note 9 Pro ve Pro Max 30W şarj sunuyor. Tüm telefonlar kutudan uygun hızlı şarj cihazı ile birlikte gelir.

Genel olarak, Note 9 burada en uzun pil ömrüne sahip olanı ancak hepsinin pil ömrü mükemmeldir.

Kameralar

Note 9: 48MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro, 2MP derinlik sensörü, 13MP ön

Note 9S: 48MP ana, 8MP ultra geniş, 5MP makro, 2MP derinlik sensörü, 16MP ön

Note 9 Pro: 64MP ana, 8MP ultra geniş, 5MP makro, 2MP derinlik sensörü, 16MP ön

Note 9 Pro Max: 64MP ana, 8MP ultra geniş, 5MP makro, 2MP derinlik sensörü, 32MP ön

Note 9'un 2 megapiksel makro kamerası olması ve 9S gibi 64 yerine 48 MP ana kamerası olması dışında belirgin bir fark yok. Hatta çok fazla makro çeken biri değilseniz bir fark hissetmeniz zor olacak.

Sonuç

Burada kararı belirleyecek olan iki faktör var: Bütçe ve ekran boyutu.

Eğer 6.67 inç ekranlar sizin için sorun değilse ki iyi bir film ve video deneyimi için her zaman 6.5 inç üzerine çıkılması daha iyidir, fiyat dışında Note 9'u seçmek için herhangi bir neden yok.

Büyük ekranlara gelirsek burada Note 9S ve Note 9 Pro var. Max ülkemizde satılmıyor. Note 9S HDR10 ekran sunuyor ve Note 9 Pro'da HDR10 yok. HDR ekran görüntüyü iyileştirse de telefonlarımızla dışarıdaki değişken gün ışığında bu farkı hakkıyla görmemiz zordur. Dolayısıyla daha hızlı şarj sunduğundan (18W yerine 30W) Note 9 Pro ile gitmek daha iyi bir fikir gibi görünüyor.