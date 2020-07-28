



Xiaomi, modern akıllı telefon tasarımı anlayışını zorlamaya, tuhaf eksantrik konseptler ve fütüristik prototipler üretmeye yabancı değil. Şirketin patentlerinin birçoğu dikkat çekme eğiliminde olur ancak bu kez karşımızda 'yenilik'ten ziyade 'parlak' bir fikir var.

Xiaomi'den Kablosuz Kulaklığı Telefona Gizleyen Tasarım

LetsGoDigital'ın fark ettiği üzere, son zamanlarda yapılan Xiaomi patentinde bir dizi ilginç tasarım öğesine rastlandı. Birincisi, ekranda herhangi bir çentik, delik veya açılır selfie kamera yok. Bu tasarım konseptini daha önce görmüştük, ancak sadece kavramsal olarak.

Bununla birlikte, tasarımın daha ilginç yönü, üstte bulunan iki gizemli dairede gizli. İlk bakışta bir tür hoparlör veya kamera sistemi olduğu düşünülüyor. Ancak gerçek şu ki bunlar aslında dahili kablosuz kulaklık yuvalarıdır.

Samsung'un Galaxy Note serisindeki ikonik S Pen'e benzer şekilde, telefon, görünüşe göre Xiaomi'nin True Wireless Buds cihazlarını taşıyor. Yuvalar muhtemelen sadece Xiaomi kulaklıklarla uyumlu olacak.

Elbette burada dikkate alınması gereken birkaç sorun var. İlk olarak, tasarım telefonu su veya tozdan kaynaklanan çevresel hasara karşı daha duyarlı hale getiriyor, bu yüzden asla IP derecesi alamayabilir. İkincisi ise kulaklıkların telefonlara kıyasla kalın olduğu gerçeğidir.

Bakalım bu ürün hayata geçecek mi?