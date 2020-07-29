



COVID-19 salgınının neden olduğu düşük akıllı telefon satışları, Samsung'u aşırı önlemler almaya zorladı. Güney Koreli şirket Google ile şimdi Samsung akıllı telefonların satışını artırabilecek bir noktaya odaklanıyor.

Samsung'da Bixby Yerine Google Assistant

Bloomberg'in yeni bir raporuna göre Samsung, Google'a Galaxy telefonlarında arama üzerinde daha fazla kontrol sunmaya hazırlanıyor. Anlaşmanın özelliklerinden biri, iki şirketin dijital asistanları olan Google Asistan ve Bixby ile ilgili.

Anlaşmanın detaylarına dair henüz müzakereler sürdüğü için resmi bilgi yok, Google'ın dijital asistanının ve Play Store'un artık tüm Galaxy cihazlarda önceden olacağı, yani Bixby'nin Google Asistan ile değiştirebileceği konuşuluyor.

Her iki şirket de konu hakkında yorum yaptı ancak anlaşma hakkında fazla açıklama yapmadı. Bir Google sözcüsü, “Samsung kendi uygulama mağazasını ve dijital asistanını oluşturmakta özgürdür” dedi ve “ortaklarla düzenli olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmenin yolları hakkında konuşsak da, bunu değiştirme planımız yok” dedi.

Öte yandan Samsung, “kendi ekosistemimize ve hizmetlerimize bağlı kaldığını” onayladı, ancak “Samsung aynı zamanda kullanıcılara en iyi mobil deneyimleri sunmak için Google ve diğer iş ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyor.” de denildi.

Google, Apple'a iOS cihazlarda yüklü Safari web tarayıcısında varsayılan arama motoru olmak için çok para ödüyor, bu yüzden Samsung ile de aynı şeyi yapabilir.