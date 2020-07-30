



Son derece popüler Galaxy M serisi en yeni üyesi ile genişliyor – M31s'ye merhaba deyin. 6.5 inç Infinity-O sAMOLED paneli var ve M serisi için bir ilk. Muazzam 6.000 mAh pili 25W şarj desteği ile geliyor (kutuda gerekli şarj cihazı olacak). Telefon ayrıca siyah ve mavi tonları ile gradient bir tasarım taşıyor ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip.

Samsung Galaxy M31s: 6.5 İnç AMOLED, Dört Kamera ve 6,000 mAh Pil

Arka tarafta, 12MP ultrawide lens ve iki 5MP modülün yanı sıra biri makro çekim kamera var. 64 megapiksel birincil Sony IMX682 lens karşımızda olacak. Samsung ayrıca deklanşör düğmesine bir kez basarak 10'a kadar fotoğraf ve video çekebilen Tek Çekim modunu da sunuyor. Selfie kamera, Galaxy M31'deki gibi 32MP'de.

M31s ayrıca Exynos 9611 yonga setine sahip ve 6GB veya 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama ile birlikte geliyor. 6.000 mAh pil ile M31s etkili bir güç bankasına dönüşüyor. Ters şarj desteği sayesinde diğer aygıtlara da güç sağlayabiliyor. Yazılım tarafında Android 10'un üstünde OneUI core 2.1 var.

Galaxy M31s 6 Ağustos'tan itibaren satışa çıkıyor. 6/128 GB'lık seçenek 20.499 INR (273 $) ile perakende satışta olacak, 8 / 128GB modeli ise 22.499 INR (300 $) ile satışa sunulacak.