



Çoğu Honor telefon sorunsuz performans sunan harika cihazlardır. En yeni Android 10'u yüklediyseniz, telefonu kullanırken bazı yeni özelliklerin, daha iyi performansın ve genel deneyim değişiminin farkına varmış olabilirsiniz. Her zaman geçiş yapabileceğiniz karanlık mod bunlar arasında. Bu seçenek Android 10 ile kullanılabilir hale geldi. Burada, bu makalede, Honor telefonda koyu mod yani dark mode'u açmayı göstereceğiz. Adımlar oldukça basittir ve bunları aşağıda bulabilirsiniz.

Honor'da Karanlık Modu Açmak

Karanlık modu kullanmanın birkaç nedeni var. Her şeyden önce normal açık moda kıyasla gözleri daha az yorar ve hatta yakar. Ayrıca, pil ömrünü de etkileyebilir. Etkinleştirildiğinde, pilin daha uzun süre gittiğini fark edebilirsiniz. Ayrıca beyaz ışık modunu sıkıcı bulursanız karanlık mod daha havalı bir görünüm sunar.

Honor telefonda karanlık modu etkinleştirmek çok basittir. İşte adımlar:

Ana ekrandan Ayarlar'ı açın

Ardından, Ekran ve parlaklık öğesine dokunun

Seçenekler arasında Karanlık modu ve hemen yanındaki düğmeyi göreceksiniz

Sadece düğmeye dokunun ve beyaz alanlar hemen siyah olur

Bu kadar. Honor telefonda karanlık modu başarıyla etkinleştirdiniz.