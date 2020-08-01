



Bu makalede, tüm Android cihazlarda yaşanabilen null IMEI sorununun çözümünü bulacaksınız.

IMEI Null Sorunu ve Çözümü

IMEI numarası değiştirilen bir Samsung, Huawei ya da Xiaomi cihaz “Ağa kayıtlı değil” hatası verebiliyor. IMEI numaranız cihazı tanımlamak için kullanılır. Bu kılavuzda IMEI numaranızı nasıl onaracağınıza veya değiştireceğinize değineceğiz.

*#06# rakamlarını tuşlayarak Android telefonunuzdaki IMEI'nizi kontrol edin.

Herhangi bir nedenle IMEI numaranızı değiştirdiyseniz veya IMEI numaranız null ise ve “ağda kayıtlı değil veya “sinyal yok” hataları alıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

Yöntem 1

Numara çeviriciyi açın ve IMEI numaranızı kontrol etmek için – *#06# girin, “IMEI Null veya 000000” görürseniz, Android telefonunuzdaki ağ sorununa çözüm olması için ayarları yeniden yapılandırmanız gerekir.

Numara çeviriciye- *#197328640# veya *#*#197328640#*#* yazın

Common seçeneğini seçin, genelde 6. seçenektir.

Şimdi (FTM) Option 1'i seçin. FTM (Field Test Mode) hata ayıklama ve test içindir, seçenek açıksa bunu KAPALI konuma getirmeniz gerekir.

Bunu kapatır kapatmaz, NULL veya değiştirilmiş IMEI numaranız geri yüklenecek

(Önemli) Komut ekranından ayrılmadan, Home düğmesinin yanında Menü tuşuna basın.

Key input'u seçin ve FTM'nizi OFF konuma getirecek 2. seçeneğe girin

Bir dakika bekleyin. SIM kartı iki dakika boyunca çıkarın. SIM'ı takmadan cihazı açın.

Telefon açıldığında, komut moduna tekrar girin – *#197328640#

Debug Screen'i seçin, normalde seçenek 1

Seçenek sekiz olan phone control'ü seçin

Nas control'e basın, seçenek 3

Ardından, “RRC (HSDPA), seçenek 5'i seçin.

Ağa kayıtlı değil (not registered on network) veya Null IMEI # hatasını düzeltmek için RRC revision, seçenek 2'ye basın.

Burada seçenek 5'i seçeceğiz (HSDPA only)

Null IMEI # düzeltmenin son adımı, telefonunuzu kapatıp SIM kartınızı takmak ya da telefonunuzu yeniden başlatmak ve ardından IMEI numarasının geri yüklenip yüklenmediğini görmek için *#06# numarasını aramaktır.

Yöntem 2

Kullanıcılar IMEI numaralarını nasıl değiştireceğini de merak ediyor. IMEI'si sahte IMEI olarak değiştirilen kullanıcılar bunu nasıl doğru IMEI haline getireceğini sorguluyor. Böyle durumlarda not registered on network / ağda kayıtlı değil uyarısı çıkar.

IMEI numaranızı değiştirmenin yolu IMEI numarasını yedeklemektir.

Android cihazınızda EFS veya IMEI'yi nasıl yedekleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır: