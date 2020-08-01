Bu makalede, tüm Android cihazlarda yaşanabilen null IMEI sorununun çözümünü bulacaksınız.
IMEI Null Sorunu ve Çözümü
IMEI numarası değiştirilen bir Samsung, Huawei ya da Xiaomi cihaz “Ağa kayıtlı değil” hatası verebiliyor. IMEI numaranız cihazı tanımlamak için kullanılır. Bu kılavuzda IMEI numaranızı nasıl onaracağınıza veya değiştireceğinize değineceğiz.
*#06# rakamlarını tuşlayarak Android telefonunuzdaki IMEI'nizi kontrol edin.
Herhangi bir nedenle IMEI numaranızı değiştirdiyseniz veya IMEI numaranız null ise ve “ağda kayıtlı değil veya “sinyal yok” hataları alıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.
Yöntem 1
- Numara çeviriciyi açın ve IMEI numaranızı kontrol etmek için – *#06# girin, “IMEI Null veya 000000” görürseniz, Android telefonunuzdaki ağ sorununa çözüm olması için ayarları yeniden yapılandırmanız gerekir.
- Numara çeviriciye- *#197328640# veya *#*#197328640#*#* yazın
- Common seçeneğini seçin, genelde 6. seçenektir.
- Şimdi (FTM) Option 1'i seçin. FTM (Field Test Mode) hata ayıklama ve test içindir, seçenek açıksa bunu KAPALI konuma getirmeniz gerekir.
- Bunu kapatır kapatmaz, NULL veya değiştirilmiş IMEI numaranız geri yüklenecek
- (Önemli) Komut ekranından ayrılmadan, Home düğmesinin yanında Menü tuşuna basın.
- Key input'u seçin ve FTM'nizi OFF konuma getirecek 2. seçeneğe girin
- Bir dakika bekleyin. SIM kartı iki dakika boyunca çıkarın. SIM'ı takmadan cihazı açın.
- Telefon açıldığında, komut moduna tekrar girin – *#197328640#
- Debug Screen'i seçin, normalde seçenek 1
- Seçenek sekiz olan phone control'ü seçin
- Nas control'e basın, seçenek 3
- Ardından, “RRC (HSDPA), seçenek 5'i seçin.
- Ağa kayıtlı değil (not registered on network) veya Null IMEI # hatasını düzeltmek için RRC revision, seçenek 2'ye basın.
- Burada seçenek 5'i seçeceğiz (HSDPA only)
- Null IMEI # düzeltmenin son adımı, telefonunuzu kapatıp SIM kartınızı takmak ya da telefonunuzu yeniden başlatmak ve ardından IMEI numarasının geri yüklenip yüklenmediğini görmek için *#06# numarasını aramaktır.
Yöntem 2
Kullanıcılar IMEI numaralarını nasıl değiştireceğini de merak ediyor. IMEI'si sahte IMEI olarak değiştirilen kullanıcılar bunu nasıl doğru IMEI haline getireceğini sorguluyor. Böyle durumlarda not registered on network / ağda kayıtlı değil uyarısı çıkar.
IMEI numaranızı değiştirmenin yolu IMEI numarasını yedeklemektir.
Android cihazınızda EFS veya IMEI'yi nasıl yedekleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:
- Bu işlem için önce ‘EFS Pro’ adlı bir uygulamayı indirmeniz gerekir. Ancak bundan önce telefonunuzun root edildiğinden emin olun, aksi takdirde araç çalışmaz.
- Ardından, EFS Pro uygulamasının PC'de çalışmasını sağlamak için Microsoft.NET Framework 4.0'ı PC'nize indirin. İndirdikten sonra dosyayı açın ve PC'ye yükleyin.
- Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın. EFS Pro'yu çalıştırın ve EFS klasörünü yedeklemek ve geri yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Hepsi bu.