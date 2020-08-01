Opera'da Hızlı Erişim'i Kapatmak (Android, iOS)





Android ve iOS telefonlarda Opera en popüler ve en çok kullanılan tarayıcılar kategorisine girer. Opera'da bazı değişiklikler yapabileceğiniz ve günlük kullanıma daha fazla basitlik ve konfor ekleyebileceğinizi ayarlar mevcut. Opera tarayıcısının getirdiği şeylerden biri Hızlı Erişim ve aynı zamanda Hızlı Erişim önerileridir. Bu tür öneriler alma fikrinden hoşlanmıyorsanız, kapatabilirsiniz. Burada, bu makalede, bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Opera'da Speed Dial suggestions ayarının nasıl açılacağını veya gizleneceğini görelim.

Opera'da Hızlı Erişim önerileri nasıl gösterilir veya gizlenir?

Opera tarayıcısında bu tür bir değişiklik yapmak çok basittir. Sadece birkaç dokunuş ile mobil tarayıcınıza özelleştirmeler getirebilirsiniz. Hızlı Erişim önerileri varsayılan olarak açıktır. Hızlı Erişim önerileri seçeneğinin nerede bulunduğundan ve nasıl devre dışı bırakılacağından emin değilseniz, aşağıdaki adımları izleyin:

Android, iPhone telefonunuzda Opera tarayıcısını açın

Ekranın sağ üst köşesindeki üç yatay çizgiyi seçin

"Görünüm" bölümünü bulun

Burada "Hızlı Erişim önerilerini göster" seçeneğini bulacaksınız

Seçenek varsayılan olarak açık olduğundan seçeneğin yanındaki düğme mavi renkte olacaktır

Kapatmak ve önerileri gizlemek için düğmeyi seçin

“Hızlı Erişim önerilerini göster”i bu şekilde kapatabilirsiniz. Fikrinizi bir noktada değiştirirseniz, seçeneği tekrar açabilirsiniz. Bunu yapmak için aynı adımları izleyin.