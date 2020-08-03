



Yaklaşık iki gün içinde Samsung, Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'yı resmi olarak piyasaya sürecek. İki telefon hakkında neredeyse her şey biliniyor. Ancak yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Note 20 ile Note 20 Ultra Arasındaki Devasa Fark

Video, ABD'ye bağlı modelin Qualcomm'un en yeni amiral gemisi çipiyle güçlendirileceğini doğruladı, sızdırılan kıyaslama sonuçları göz önüne alındığında, Snapdragon 865 Plus ve Exynos 990 çipsetli modeller arasında büyük bir performans farkı olduğu görülüyor. Bu durum büyük ses getirebilir.

Sızıdırlan klip ayrıca sadece Note 2 Ultra'nın 120Hz ekranlı bir LTPO panele sahip olacağını gösteriyor. Yani normalde Note 20 60Hz sıradan ekranla gelecek. Benzer şekilde, sadece belirtilen model muhtemelen 108MP birincil sensöre sahip olacak ve Ultra olmayan normal modelde 64MP ana lens bulunacak.

Video tarafından iddia edilen diğer özellikler arasında geliştirilmiş bir S Pen, Galaxy Note 20 için 4.300mAh pil ve Note 20 Ultra için 4.500mAh pil var.

Yeni Note amiral gemileri muhtemelen "daha akıllı" bir not uygulamasına da sahip olacak ve görünüşe göre gerçek zamanlı senkronizasyonunu, ses kaydını ve PDF dosyalarını destekleyecek.

Galaxy Note 20 görünüşte Mystic Green, Mystic Grey ve Mystic Bronze renklerde mevcut olacak ve Ultra model için renk seçenekleri Mystic Black, Mystic White ve Mystic Bronze'u içerecek.

Fiyatlandırma detayları daha önce sızdırılmıştı ve Galaxy Note 20 5G'nin 1.049 €'ya ve Note 20 Ultra'nın 1.349 €'ya satışa çıkacağı görülüyor.