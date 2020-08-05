Reeder P11'in Kendi Kendine Sitelere Bağlanması





Ülkemizdeki "yerli" telefon markaları arasında yer alan Reeder bazı uygun fiyatlı modelleri ile tanınıyor. Firma Gionee marka telefonları kendi logosuyla ülkemizde satışa sunmakta. Son zamanlarda Reeder P11'i çevreleyen bir sorun kullanıcılar arasında kızgınlığa yol açmaya başladı.

Reeder P11'in Kendiliğinden Zararlı Web Siteler Açması

Reeder P11'lerini tekrar kurmak üzere fabrika ayarlarına sıfırlayan kullanıcılar cihazın kurulum aşamasında WiFi bilgilerini girmesiyle beraber rastgele web sayfalarının açıldığını görüyor.

Açılan web sayfaları arasında YouTube'a yüklenmiş Çince bir videodan, içerisinde potansiyel açıdan virüslü reklamların bulunduğu diğer başka web siteler var.

Hatta açılan web sayfalarından bazıları sesli uyarılı reklamlar dahi oynatıyor. Bu reklamlar kullanıcılar Reeder P11'in Ayarlar ekranında dolaşırken dahi açılıyor.

Reeder P11'in Symphony P11 Olarak Görünmesi

Google hesaplarını tanımlayan kullanıcılar Gmail adreslerine bir Hoş Geldiniz mesajı alır. Bu standart işlem Reeder P11 ile yapıldığında kullanıcılar artık Gmail hesaplarında şu mesajla karşılaşıyor:

Symphony görünüşe bakılırsa Bangladeşli bir yerel telefon markası ve muhtemelen Reeder gibi o da Gionee markaların modellerini kendi logosuyla ülkesinde satışa sunuyor. Yani Reeder kullanıcıları artık bir gecede Symphony kullanıcılarına dönüşmüş durumda.

Cihaz Boştayken Dahi Sıcak

Reeder P11'i çevreleyen son problemler yalnızca rastgele açılan virüslü reklamlar ya da ROM bilgileri kendiliğinden değişen bir cihazdan ibaret değil. Cihaz aynı zamanda daima sıcak.

Fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra dahi telefon boştayken sıcak kalıyor. Bunun nedeni arka planda gizlice yürütülmeye başlanan ve kullanıcı bilgilerinin toplandığı potansiyel işlemler olabilir.

Bizce eğer bir Reeder P11 cihazınız veya benzer şüpheli davranışlar gösteren bir başka Reeder telefonunuz varsa en kısa sürede SIM kartınızı çıkarmanız ve telefonunuzu rafa kaldırmanızdır.

Stock ROM Kurmak Çözüm Değil

Reeder'ın kendi sitesinde yer alan Reeder P11 stock ROM dosyası dahi bu problemi değiştirmemekte. Bu konuda Reeder'dan bir açıklama yapılmadı.