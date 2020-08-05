



İlk Galaxy Fold piyasaya sürüldüğünden beri ikincisinin geleceğinden şüpheliydik. Zira yeni bir ürün türünün ilk örnekleri genellikle kusurludur. Ancak cihaz işte burada.

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin Tüm Özellikleri ve Detayları

Galaxy Fold artık geçmişte kaldı. Samsung derslerini aldı ve yeni nesil ile pazara hazır: Galaxy Z Fold 2 ile birçok insan ciddi şekilde katlanabilir telefon deneyimini kucaklamayı düşünecek.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Tasarımı

Z Fold 2 konsepti esas olarak orijinaliyle aynı olsa da artık daha büyük dış ekranı var.

Önde, 4.6 inçlik gülünç ekranın yerini tüm ön paneli düzgün şekilde dolduran 6.2 inçlik bir ekran alıyor. Bu değişiklik tek başına Z Fold 2'yi standart telefonlara yakın hale getiriyor.

Arkada, telefonun beş kamerasından üçünü içeren çok zarif bir kamera modülü var.

Ancak Z Fold 2'de en önemli şey içerideki ekranıdır. 2213×1689 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 7,7 inç AMOLED ekrandan bahsediyoruz.

Ekranın en boy oranı şimdi kareye biraz daha yakın, yani alt taraf daha uzun. Bu iki değişiklik öncekinden %13,5 daha büyük bir ekranla sonuçlanıyor.

Bu yeni ekranla ilgili daha iyi olan şeyse bir öncekinin büyük çirkin çentiğinden yoksun olması. Bunun yerine, konferans görüşmeleri için kullanacağınız kamera için küçük bir delik var. Elbette, ideal konumda değil, ancak iş görecektir.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri

Tahmin edebileceğiniz gibi, Z Fold 2 içinde en iyi donanımlar var. Telefon Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 865+ modelinden güç alıyor. 865'in artı versiyonu biraz daha yüksek saat hızına sahip ve daha iyi GPU performansı sunuyor.

Sistem belleği LPDDR5 12GB RAM'dir. Android'deki gülünç şekilde yüksek RAM furyası devam ediyor. Temel depolama alanı bu sefer 256 GB'a düşürüldü ancak şu anda mevcut olan en hızlı türde yani UFS 3.1.

Pil kapasitesi biraz da olsa artarak 4.500mAh'e çıkmış. Daha büyük ekran ve 120Hz yenileme hızı ile pil ömründe kazanç olmayabilir.

Kameraları

12 MP ana kameraya eşlik eden optik görüntü sabitleme ve faz algılama ile otomatik odaklama özellikleri var. Telefoto kamera rolünü 64MP bir lens üstleniyor ve üç kamera arasında en büyüğü. 12MP ultra geniş açılı kameradan da bahsedelim. Ancak ortada olağanüstü bir şey yok.

Selfie'ler ve video görüşmeleri için Galaxy Z Fold 2, iki adet 10MP kamera ile donatılmış.

Görüntü kalitesi her zamanki gibi büyük ölçüde Samsung’un kamera yazılımına bağlı olacak, ancak şirket bu alanda yeterince deneyime sahip, bu yüzden en iyi performansı göstermesini bekliyoruz.