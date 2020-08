Galaxy Buds Live, Samsung'un bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy Buds+ ürününün devamı niteliğinde. Yeni Galaxy Buds Live, aktif gürültü önleme ve Bixby sesli uyandırma gibi birkaç ek özelliğe sahip. Yeni tasarım ve bu ekstra özellikler ek bir maliyetle gelmiş olsa da, Galaxy Buds Live'ın 170 dolara satış yapacağı biliniyor. Bu da Galaxy Buds+'ın orijinal perakende fiyatından 20$ fazla demek.

Samsung Galaxy Buds Live ve AirPods Pro Karşılaştırması

Peki hangi premium kulaklıklar daha iyi? Samsung Galaxy Buds Live mı Apple AirPods Pro mu? İkisi birçok benzer özelliği paylaştığından, bu kararın çoğu kişisel tercihe bağlı olabilir. Örneğin, her ikisinde de yerleşik aktif gürültü engelleme özelliği ve çevredeki sesin duyulması gereken bir durumda özelliği açıp kapatma işlevi var. Her iki ürün de müziği ve aramaları sadece bir parmak dokunuşuyla kontrol etme özelliğine sahip. Ayrıca, dokunmatik kontrollerin çok külfetli olduğu durumda, her ikisi de yerleşik sesli yardım desteği kullanılarak kontrol edilebiliyor.

Tasarım

Açık farkla ikisi arasındaki en büyük ayrım, tomurcukların kendilerinin şekli. AirPods Pro, kulaktan dışarı sarkan genişletilmiş gövde ile klasik Apple kulaklık görünümüne sahipken, Galaxy Buds Live, tamamen kulağa oturması amaçlanan bir "fasulye" şekline sahip.

Bu tasarım nedeniyle Samsung yalnızca iki kulaklık ucu boyutu sunuyor. Apple ise daha fazla seçenek sunarak kutuya üç farklı boyutta silikon uç ekliyor. Ancak AirPods Pro'nun Galaxy Buds üzerindeki tek avantajlı aslında bu olabilir.

Şarj

Her ikisinde de kablosuz şarj çantası bulunurken, AirPods Pro çantası yalnızca yirmi dört saate kadar kullanım sağlar. Buna karşılık, Galaxy Buds Live şarj kutusu tam yirmi dokuz saate varan dinleme süresi sağlayarak fazladan beş saatlik ek pil ömrü ekler. Buds tarafında ise AirPods Pro tek bir şarjla dört buçuk saat çalışırken ve Galaxy Buds Live tek bir şarjla sekiz saate kadar çalışıyor ve pil ömrünü neredeyse iki katına çıkarıyor.

Mikrofon ve Ses

Galaxy Buds Live'ın AirPods Pro'ya göre bir başka avantajı da yerleşik mikrofon sistemi. AirPods Pro, aramalar sırasında dış gürültüyü azaltmaya yardımcı olmak için bir kulak içi mikrofon ve bir dış mikrofon içerir. Bununla birlikte, Galaxy Buds Live, toplam üç mikrofonla işleri bir seviye yukarı yükseltiyor. Yerleşik ses yakalama birimi, kullanıcının sesini güçlendirerek, her iki dış mikrofonun da minimum istenmeyen arka plan sesiyle net bir arama deneyimi sunmasına yardımcı oluyor. Hatta Samsung, kulaklıklarının "sınıfının en iyi arama kalitesine" sahip olduğunu söylemek mümkün.

Karar

Renk seçenekleri gibi başka küçük farklılıklar da var ancak iki cihaz arasındaki en büyük belirleyici faktörlerden biri fiyat. AirPods Pro 249$'a satılırken, Galaxy Buds Live, 169$'lık fiyatla önemli ölçüde daha ucuz. Marka adını bir kenara bırakırsak burada AirPods Pro'yu seçmek için tasarım dışında bir neden yok. Samsung Galaxy Buds Live bu karşılaştırmada kazanan.