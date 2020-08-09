Infinix, yeni bir cihaz lansmanı için hazırlanıyor. Hot 10, birkaç kaynaktan, X682C ve X682B model numaraları altında çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Telefon için sunulan Google Play Console girişi oldukça açıklayıcı. Hatta telefonun bir görüntüsüne sahibiz. Infinix fiyat tarafında Redmi'yi geçen tek marka durumunda.

Infinix Hot 10 Özellikleri Burada

Şu anki Infinix Hot 9'a çok benzeyen bir cihazdan söz ediyoruz. Yine de Hot 10'un sadece ön yüzünü görüyoruz. Aslında bu sızıntıların ardından kalan tek şey kamera kurulumu. Hot 10'un MediaTek Helio G70 yonga setinin yanı sıra 4GB RAM ve 720 x 1640 piksel çözünürlüğe sahip bir HD+ paneli temel alacağını biliyoruz.

X682C ve X682B model numaraları da bir TUV Rheinland sertifikasında ortaya çıktı ve yalnızca tek bir ek ayrıntı sunuyor. Yine de önemli bir ayrıntı: 5.100 mAh kapasiteli pil.

Hot 10'un duyurulacak en az iki modelden biri olacağını varsayabiliriz. Diğeri, muhtemelen daha donanımlı bir Pro varyantı olacak. Infinix Hot 9 Play de olduğundan masada üçüncü bir Hot 10 sürümü de olabilir.