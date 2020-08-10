İster bir Samsung Galaxy telefona isterse iPhone, Huawei ya da Xiaomi telefona sahip olun cihazınızda hoparlör sesinin rastgele değişmesi sorununu yaşıyorsanız izlemeniz gereken adımlar bellidir.

Telefon Hoparlör Sesi Kendiliğinden Değişiyor

Cihaz sesinin müzik dinlerken ya da video izlerken rastgele değişmesi bir arızanın işaretidir. Arıza yazılımsal ya da donanımsal olabilir. Öncelikle sorun ortada hiçbir sebep yokken mi yoksa cihazı düşürdükten mi sonra mı oluştu bunu hatırlamaya çalışın.

Öncelikle aşağıdakileri deneyin:

Telefon yazılımınızı en son sürüme güncellediğinizden emin olun. Google Play Store'daki ve App Store'daki uygulamalarınızı güncelleyin. Telefon Güvenli Modda başlatıldığında ses sorununun devam edip etmediğini kontrol edin. Sorun geçerse indirdiğiniz bir uygulamadan kaynaklanıyor demektir. Bunun hangi uygulama olduğunu bulun ve kaldırın. Android'de kurtarma modundayken telefonun önbellek bölümünü silin, ardından sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Telefon verilerinizi yedekleyin ve ardından fabrika ayarlarına sıfırlayın. Sorunun hala devam edip etmediğini kontrol edin.

Yukarıdaki adımlardan bazılarına dair yardımcı olalım:

Telefon Nasıl Güvenli Moda Alınır?

Android telefonu güvenli moda almaya dair buradaki rehber yazımızı okuyabilirsiniz.

iPhone'u güvenli moda almaya dair buradaki rehber yazımızı okuyabilirsiniz.

Telefonu Kurtarma Moduna Almak

Telefonu kurtarma moduna almak içinse buradaki yazımıza göz atabilirsiniz. iPhone'da önbellek silme olmadığından bu adıma gerek yoktur.

Ses Sabitleme Uygulaması Yükleyin

Persist uygulaması Android için sunulur ve root gerektirmeden sesi sabitlemenizi sağlar.





