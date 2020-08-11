Root'lanabilen En İyi Telefonlar

Root eskisi kadar popüler değil, ancak yine de yeni ROM'lar çıkarmaya devam eden canlı bir mod topluluğu var. Yeni başlıyor veya modlama dünyasına geri dönmek istiyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken en iyi root'lanabilir cihazları listeledik.

OnePlus 7T

Kişisel seçimimiz

OnePlus 7T, bugün piyasadaki en iyi telefonlardan biridir. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla desteklenen Snapdragon 855+ yonga seti inanılmaz bir donanım performansı sunuyor. Ancak aynı zamanda Android'de bulacağınız en iyi yazılımı da sunar. Bunu aktif bir modlama topluluğu ile birleştirin ve özel ROM'lar yüklemesi ideal bir telefonunuz var demektir.

Google Pixel 3a

En iyi, ucuz Pixel



Pixel 3a, Android'in mevcut en son sürümü ile gelen OLED ekranlı sağlam bir root'lanabilir telefon. Önümüzdeki üç yıl boyunca güncellenmesi garanti ediliyor. Ayrıca, kamera kalitesini önemsiyorsanız bu fiyat seviyesinde hiçbir cihaz ona yaklaşamaz. Google ayrıca, önyükleyicinin kilidini açmayı ve özel ROM'lar yüklemeyi son derece basit hale getirdi.

Samsung Galaxy Note 10+

Amiral gemisi seçim

Samsung harika telefonlar üretiyor, ancak güncelleme çıkarma konusunda en hızlısı değil. Bunu herkesin sevmediği bir yazılım arayüzü ile birleştirdiğinizde, kendini piyasadaki en iyi telefonlardan biri için yeni ROM'lar piyasaya sürmeye adamış bir topluluk olması şaşırtıcı değil. Ancak Exynos modeline sahip olmanız gerek zira ABD'de satılan Snapdragon modeli için aynı topluluk desteğini bulamazsınız.

POCO F1

Doldurulacak boş bir tuval

POCO F1 eski olsa da hala son derece performanslı. Sadece bu telefon için özel ROM'lar yayınlayan bir topluluk var. Donanım 2020'ye göre hala güçlü ve pilinizi en fazla %70'e kadar şarj ettiyseniz bugün muhtemelen hala iki gün giden bir pil ömrünüz var demektir. Root desteği olan en iyi telefonlardan.

Xiaomi Mi A3

Özelleştirme özgürlüğü

Bazen yeterli donanıma sahip olan ve herhangi bir güçlük çekmeden içini kurcalamanıza izin veren bootloader kilidi açık ekonomik bir telefona ihtiyacınız vardır. Android One telefonlar bunun için idealdir ve şu anda Xiaomi'nin Mi A3'ü en iyilerden biri. Bootloader'ın kilidini açmak kolaydır, düzinelerce özel ROM mevcuttur ve buradaki root değeri çılgıncadır.