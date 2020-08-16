Epic Games, Fortnite uygulamasında kendi ödeme sistemini uygulamaya koyduktan sonra, Apple ve Google olaya hızlı tepki verdiler ve oyunu kuralları ihlal ettiği için mağazalarından kaldırdılar.

Samsung, Fortnite'ı Kaldırmadı

Bununla birlikte, Samsung Galaxy Store'da bu tür kısıtlamalar yok, bu nedenle Epic Games'in Fortnite'ı Samsung Galaxy telefon sahipleri için hala indirilebilir durumda.

Fortnite, Samsung Galaxy Store'da hala mevcut. Ayrıca, Android kullanıcıları, şirketin web sitesinden 8,2 GB boyutundaki APK'yi indirerek de oyunu oynamaya devam edebiliyor ancak uygulama içi satın alımlar şimdilik çalışmıyor.

Epic Games şu anda sorunu araştırıyor ve yakında çözecek. Şimdilik, Epic Games, Google Play'in veya Apple'ın App Store ödeme sistemlerini kullanmayı reddederse, Fortnite üçüncü taraf mağazalarla sınırlı kalacak.