Samsung Health Çalışmıyor, Çözümleri

Samsung'un resmi Health / Sağlık uygulaması bazı cihazlarda çalışmıyor ve 0x09 hatası ve buna benzer uyarı mesajlarına neden olabiliyor. Çözümlere geçelim.

Diğer Samsung Uygulamalarını Güncelleyin

Play Store ve resmi Samsung mağazasına bakın ve güncellenmemiş Samsung uygulaması varsa her şeyi update edin.

Cihazı Baştan Başlatın

Bazı kullanıcılarda Health uygulamasının çalışmaması sorunu cihaz baştan başladıktan sonra düzelir.

Cihaz Root'lu ise:

Samsung cihaz rootlandığında Health çalışmayabilir. Karşınıza 0x110010521 gibi bir hata çıkıyorsa aşağıdakileri yapın: