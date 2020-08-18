Fastboot ve Rescue Mode'a Dair Çözümler

Huawei, Honor cihazlarda görülen ve Fastboot ve Rescue Mode'da takılı kalma olarak açıklanan sorunda kullanıcılar bu moddan nasıl çıkış yapacaklarını merak eder.
Bu sorunda aşağıdaki durumlar görülebilir:
- adb cihazı tanımaz
- fastboot cihazı tanımaz
- TWRP'ye girilemez
- Huawei EMUI 3 butonları (ses açma + ses kısma + güç) çalışmaz ve bu nedenle ROM yüklenemez
- Cihaz doğrudan Rescue Mode'a girer ve error! Func NO: 8 (hifi image) Error NO:1 (security verify failed!) gibi hatalar gösterir.
Kullanıcısına karşısına çıkan ekranda (Rescue Mode ekranı) hiçbir şey yapılamaz gibi görünür.
Fastboot & Rescue Mode'a Girmek
Yalnız Rescue Mode yerine Fastboot & Rescue Mode'a girmek için şunu yapın:
1-Telefonu kapatın
2-USB kablosunu bilgisayara bağlayın ama telefona DEĞİL
3-Sesi kısma düğmesine basın ve basılı tutun
4-USB kablosunu telefona bağlayın
5-Bu kadar, telefon otomatik olarak Fastboot & Rescue Mode'da açılacaktır (Güç düğmesine BASMAYIN)
HIFI Partition Flash'lanmıyor
Aşağıdaki komutlar işe yaramıyorsa ve yanlarındaki cevabı veriyorsa:
- -fastboot flash hifi hifi.img –> command not allowed
- -fastboot flash radio hifi.img –> command not allowed
- -fastboot flashing unlock –> command not allowed
Bu durumda aşağıdakileri deneyin:
- TWRP kurulu ise Recovery Mode'a girmeye çalışın.
- ADB'nin çalıştığından emin olun.
- Cihazınıza uygun bir ROM'u flash'layın ve ardından uygun Update.app dosyasını SD Card root/dload yoluna yerleştirin. Ses açma + ses kısma + güç tuşlarıyla cihazı güncellemeye zorlayın.
- Bu adımlar işe yaramazsa update.zip dosyasını fastboot etmeye çalışın.
Diğer Çözümler
Yukarıdaki adımlardan sonra telefon hala rescue mode ekranında takılı kalıyorsa:
- ROM dosyasını elde bulundurun.
- Huawei update extractor ile update.app'ten şunları adb'nin olduğu klasöre çıkartın: boot, cust, recovery, system, userdata
- Bu ADB klasöründe cmd'yi başlatın (boş alana shift + sağ tıklayıp cmd'yi seçin)
- Bu 5 img dosyasını fastboot ile flash'layın
- Ardından fastboot reboot komutunu kullanın
- Telefonu açın
- Ayarlardan en son ROM sürümüne güncelleyin
Yukarıdaki komutlar işe yaramazsa şu komutları deneyin:
- chdir C:\adb
- fastboot flash cust cust.img
- fastboot flash recovery recovery.img
- fastboot flash boot boot.img
- fastboot flash system system.img
- fastboot reboot