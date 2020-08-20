Steve Wosniak ve Steve Jobs tarafından Nisan 1976'da kurulan küçük şirket 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon dolar değerindeydi ve ABD'de bu rakama ulaşan ilk halka açık şirketti. Ve şimdi yine benzer bir başarıyla karşı karşıyayız. İki yeni iPhone'dan sonra şirket 2 trilyon dolar değerinde halka açık ilk ABD şirketi oldu. Gün içerisinde Apple'ın değeri tekrar iki trilyon dolar seviyesinin altına düştü.

Apple'ın Değeri 2 Trilyon Dolara Ulaştı

Apple, salgının ABD'de ilk kez varlığını göstermeye başladığı 23 Mart'ta hisse değeri 224,37 dolardaydı. Bugün değeri 462,83 dolar oldu. Hisse senedi neredeyse beş ayda iki katından fazla arttı. Geçtiğimiz ay Apple'ın hisse senedi devlete ait petrol devi Saudi Aramco'nun değerini geçti ve teknoloji devini dünyanın en değerli halka açık şirketi haline getirdi. Apple'ın 30 Temmuz'da yayınlanan üçüncü çeyrek mali gelir raporunda 59,7 milyar dolarlık rekor gelir bildirmesinin ardından 2 trilyon dolarlık hedefe ulaşıldı.

CNBC, analistlerin bu yıl Apple'ın hisse fiyatındaki %60'lık kazancı Apple CEO'su Tim Cook tarafından sağlanan olağanüstü liderliğin kanıtı olarak görüyor. iPhone üreticisinin zengin bir hisse senedi fiyatına sahip olmasının nedenlerinden biri, şirketin bir teknoloji donanım şirketi yerine yazılım firması gibi işe yapmaya başlamasıdır.

Tim Cook bunun için övgüyü hakediyor. iPhone sevkiyatlarının zirve yaptığı yıl olan 2015'te şirket, yeni iPhone modelleri satmaya odaklanmak yerine, dünya çapındaki çok sayıda iPhone kullanıcısına abonelikler satarak daha yüksek kar marjları elde etmeyi hedefledi. Apple, 2016 mali yılında 25 milyar dolar Hizmet geliri kazanırken bu gelir bugün 50 milyar dolara çıktı.

Hizmetler birimi arasında ApplePay, App Store, iCloud, iTunes, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+, AppleCare+, Apple Music ve daha fazlası var. Şirketin yaklaşık 1 milyar aktif iPhone kullanıcısı var.

Tim Cook yönetimindeki son dokuz yılda Apple'ın değeri 348 milyar dolardan 1.9 milyar dolara yükseldi.

Apple, bu ayın ilerleyen günlerinde hisselerini 1'e 4 oranında bölecek. Yani şu anda 462,83 $'dan işlem gören 100 Apple hissesine sahip bir yatırımcı (yaklaşık) 115,71 $'dan işlem gören 400 hisseye sahip olacak.