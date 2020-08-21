Apple Watch'ın Denetim Merkezi hakkında bilmeniz gereken her şeyden bahsedelim. Bunlar arasında denetim merkezinin özellikleri ve nasıl özelleştirilebildiği var.

Apple Watch'ın Denetim Merkezi Hakkında Her Şey

Bu menüden yapılabilecekler:

Pil seviyesini kontrol etme

iPhone'u bulmak için çaldırma

Saati sessize alma

Sinema moduna geçme

Hücresel veriyi açma veya kapatma

Denetim merkezi işlevleri:

Saatin susturulması veya bağlantısının kesilmesi

Sesi kontrol etme

Telsiz veya su kilidi gibi özellikleri etkinleştirme

Saatin sessize alınması veya bağlantısının kesilmesi

Saatinizin sessiz olmasına ihtiyacınız varsa avucunuzla ekranını örtmeniz yeterlidir. Ancak bir dahaki sefere bir alarm veya bildirim geldiğinde tekrar ses verecektir, bu nedenle biraz daha sessizliğe ihtiyacınız varsa Denetim Merkezini kullanın.

Aşağıdakileri açabilirsiniz:

Sessiz mod

Uçak modu

Rahatsız etmeyin

Sinema modu

LTE Apple Watch'unuz varsa hücresel özelliği de kapatabilirsiniz. Kapatmak veya açmak için Hücresel simgesine dokunmanız yeterlidir.

Benzer şekilde, Wi-Fi'yi kapatarak yeni posta mesajları gibi belirli bildirimleri almayı engelleyebilirsiniz. Ancak, alarmları veya hatırlatıcıları durdurmaz.

Sessiz mod Siri'nin size sözlü olarak yanıt vermesini engellemez. Siri'nin sizinle sohbet etmesini durdurmak ve yalnızca Sessiz Mod kapalıyken konuşmasını sağlamak için Denetim Merkezi'nden çıkmanız gerekir.

Ayarlara gidin

Siri'ye gidin.

Sesli Geri Bildirim'e gidin

Sessiz Mod ile Kontrol'e dokunun

Sesi kontrol etme

Hoparlörleri olan Apple Watch'lar bile müzik çalmaz. Sesi hoparlörlere veya kulaklıklara yönlendirir.

Denetim merkezini açın AirPlay tarzı simgeyi bulun. Önceden kulaklıklar veya hoparlörler listelenecek ve size yeni bir cihaza bağlanma seçeneği verilecektir.

Telsiz veya su kilidi gibi özellikleri etkinleştirme

Denetim Merkezini açın, Walkie-Talkie simgesine kaydırın ve kapatmak için dokunun.

Düğme açıkken sarı, kapalıyken siyahtır. "Walkie-Talkie Kullanılabilir" yazan bir mesaj gösterilir, ancak yalnızca listenin en üstünde olur.