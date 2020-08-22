Lumia telefonlara Windows 10 kurulum adımları hakkında bilgi almak için aşağıdaki prosedürleri izleyebilirsiniz. İndirme dosyaları en aşağıdadır.
Lumia Cihazlara Windows 10 Kurmak
- Telefonunuzun İşletim Sistemi Sürümü en az 8.10.14219.341 olmalıdır. 8.10.14219.341'den eskiyse, paketi kullanmadan önce telefonu güncelleyin.
Samsung ATIV S ve ATIV SE kullanıcıları gerekli paketleri aşağıdaki ekte bulunan "WP8.1_Offline_Specific_Models.txt" adresinden indirebilirler.
- Win10 Mobile Semi-Offline Update Package V5.3 beta 6'yı aşağıdan indirin (İsmiyle görünür: HCTSW_WXMSOUP_V5.3beta6.update.lzma2.7z). Mevcut beta 2 ila beta 5 sahipleri de indirebilir ve tüm dosyaların üzerine yazabilir.
- WDRT'ye sahip olmanız ve tüm Visual C++ Redistributable Runtime'ları yüklemeniz gerekir, aksi takdirde işlem beklendiği gibi çalışmayacaktır. Buradan indirilebilir.
- Paketi çıkarın ve "run_en.cmd" yi açın.
- wxmsoup'un size söylediği prosedürü izleyin.
- "Device and Printers" penceresi görünecek. Bağlantıyı kesin (bağlıysa) ve içindeki telefonunuzu çıkarın.
- win10oup'a geri dönün, herhangi bir tuşa basın ve telefonunuzu PC'ye bağlayın. 10 saniye bekleyin, ardından getdulogs ile telefonu tespit için enter tuşuna basın.
- Telefonunuzun listelendiğini görürseniz, "yes" (tırnak işaretleri olmadan, küçük harfle) girin ve enter tuşuna basın.
- Getdulogs şimdi günlüğü alacak ve analiz edecek, analiz tamamlandıktan sonra paketleri otomatik olarak repo dizininden pkgs dizinine kopyalayacaktır. "System cannot find the file specified" uyarısı görebilirsiniz (genellikle MMOS ile ilgilidir). Pil kapasiteniz %40'ın altında olsa bile işlem çalışır, ancak yine de pili tam olarak şarj etmenizi öneririz.
- Prosedürün tamamlanmasını bekleyin, Windows 10 Mobile 10586.107 kurulumu 40 dakika kadar sürebilir.
- 10586.107 yüklendikten sonra, artık daha da fazla güncelleme almak üzere Interop Tools'u kullanabilirsiniz. Kayıt dosyaları "regs" dizinine yerleştirilir ve Interop Tools 1.9.400 buradan indirilebilir.
- Telefonunuza gönderilen paketler "pkgs" dizininde olur – telefonunuzu WP8.1'e geri getirdiğinizde ve bir dahaki sefere W10M'ye güncellemek istediğinizde işlemi manuel yapabilirsiniz.
İndirme dosyaları
|iutool.7z (2.38 MB)
|Internal_IME_Fix.txt (70 Bytes)
|W10M_Offline_Update_V4.1.txt (70 Bytes)
|WP8.1_Offline_Specific_Models.txt (50 Bytes)
|Lumia810_WP8.1GDR1.txt (50 Bytes)
|W10M_OUP_V52B2.txt (230 Bytes)
|HCTSW_WXMSOUP_V5.3beta6.update.lzma2.7z (5.61 MB)