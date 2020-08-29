Samsung, Galaxy Tab A 8.4 (2020)'yi piyasaya sürdükten yaklaşık dört ay sonra artık başka bir A serisi tableti piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Görünüşe göre Galaxy Tab A7 (2020) olarak adlandırılan bu yeni tablet 1200 x 2000 piksellik 10,4 inç ekrana sahip ve Eylül ayının ilk yarısında piyasaya sürülebilir.

Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy Tab A7 (2020)

Samsung Galaxy Tab A7 (2020)'nin sızdırılmış iki renk seçeneğine oldukça iyi bir göz atıyoruz. Bu renkler Altın ve Gri'dir. Aşağıda görebileceğiniz gibi, Tab A7'nin tasarımında göze çarpan hiçbir değişim yok, ancak bu pahalı bir cihaz olmadığından gayet yeterli.

Bu yaklaşan Samsung tablet, Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 662'sini kullanıyor – günlük işlerin çoğunu kusursuz şekilde yerine getirebilecek iyi ve oldukça yeni bir orta sınıf işlemci. Diğer özellikler arasında Android 10, 3 GB RAM ve 13 MP arka kamera var.

Belçikalı bir perakendeciye göre Galaxy Tab A7, 12 Eylül'de Avrupa'da piyasaya sürülecek. Bildirildiğine göre, yalnızca 32 GB Wi-Fi sürümü için fiyatlar 235 €'dan (yaklaşık 280 $) başlayacak ve €'ya kadar yükselecek. 64 GB LTE sürümü içinse 320 € (380 $) olacak.

Eylül ayının aynı zamanda Samsung Galaxy Tab A7 (2020)'nin Türkiye'de çıkış yapacağı tarih olması bekleniyor. Umarız tahminlerimiz boşa çıkmaz.