Samsung Galaxy M51, geçen ay kadar bir süredir bir dizi sızıntıya konu oldu ve geçen hafta Samsung'dan gelen teaser ile telefonun artık piyasaya çıkmasını bekliyorduk. Telefon bugün Samsung'un resmi Almanya web sitesinde resmileşti.

Galaxy M51'in 7000 mAh Bataryası ve Diğer Özellikleri

Tabii ki söylentiler başından beri doğruydu, bu yüzden teknik özellikler sürpriz olmadı. Telefonun en önemli özelliği 25W hızlı şarj desteği ile tek bir şarjla iki günden fazla kullanım vaat eden 7.000 mAh bataryasıdır. Kasanın içindeki yonga seti ise Snapdragon 730. Galaxy M51'in açılış sayfasında yalnızca 6GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128GB depolama ile eşleştirilmiş sekiz çekirdekli bir işlemciden bahsediliyor.

Ekran, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Süper AMOLED yapıda ancak yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip.

Arkadaki dört kamera dizisi 64 MP ana kamera, 123 derecelik görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş kamera ve 5 MP makro lensten oluşuyor. Diğer 5MP kamera yalnızca derinlik algılama için ve öndeki kamera ise 32MP.

Telefon şu an için ön sipariş aşamasında ve 360 ​​€ isteniyor. Renk seçenekleri sadece siyah ve beyaz. Gönderimler 11 Eylül'de başlar.