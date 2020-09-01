Podcast'lerin iPhone'unuzdan silinmesini nasıl engelleyeceğinizi öğrenin. Podcast'lerinizin Podcast'ler uygulamasından neden rastgele silinmeye devam ettiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! Sorun iPhone depolama alanınızın fazla dolmasını önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir ayardır. Ayarlarınızda hızlı bir değişiklik yaparak podcast'lerinizin silinmesini önleyebilirsiniz ve silinen podcast bölümlerini geri alma adımları da oldukça basittir.

iPhone'da Podcast'in Silinmesi Sorunu ve Çözümü

iPhone'unuzda yer kazanmanıza yardımcı olmak için, dinlenen podcast bölümleri, oynatıldıktan 24 saat sonra otomatik olarak silinecek şekilde ayarlanır. Ancak eski podcast bölümlerini daha sonra dinlemek üzere saklamak isteyenler için ideal değildir. Aşağıdaki adımları izleyerek bunu kolayca değiştirebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın.

Podcast'leri görene kadar aşağı kaydırın ve üzerine dokunun.

Oynatılan Bölümleri Sil geçişini bulun. Bu açıkken, oynatılan podcast bölümleriniz 24 saat sonra otomatik olarak silinecektir.

Bu işlevi devre dışı bırakmak için düğmeye dokunun.

iPhone'unuzdaki veya diğer cihazlarınızdaki bu tür ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz forum sayfamızı kullanabilirsiniz.

Silinen Podcast Bölümlerini Geri Getirme

Bir podcast'in silinen bölümlerini kurtarmanın en iyi yolu, Podcast'ler uygulamasını ziyaret etmek ve podcast'i kolayca yeniden indirmektir.

Podcast'ler uygulamasını açın ve ekranınızın altındaki Kitaplık'a dokunun.

Şovlar'a dokunun, ardından söz konusu podcast'in başlığına dokunun.

Bölüm listesinin en altına gidin ve Önceden Oynatılanlar'a dokunun.

Yeniden indirmek istediğiniz bölümün yanındaki artı simgesine (+) dokunun.

Bir bulut sembolü görürseniz podcast bölümünü indirmek için bu sembole dokunmanız yeterlidir.

Devam edin ve podcast bölümler listenizi kontrol edin ve bölümün yerine geri döndüğünü göreceksiniz.