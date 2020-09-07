Android'de ADB nasıl yüklenir ve kullanılır bundan bahsedelim. İşte tüm bilmeniz gerekenler:

ADB Nasıl Yüklenir ve Kullanılır? (Android)

Birinci Adım: Android SDK'yı Kurun

Android SDK indirme sayfasına gidin ve ADB'yi içeren "SDK Tools Only" kısmına gidin. SDK Manager EXE'yi başlatın ve "Android SDK Platform tools" dışındaki her şeyin seçimini kaldırın. Tamamlandığında, SDK yöneticisini kapatabilirsiniz.

İkinci Adım: Telefonunuzda USB Hata Ayıklamayı Etkinleştirin

Android cihazınızla ADB'yi kullanmak için USB hata ayıklama adı verilen bir özelliği etkinleştirmelisiniz. Telefonunuzda Ayarlar kısmına gidin ve "Telefon Hakkında"yı seçin. Aşağı kaydırın ve "Yapı Numarası" öğesine yedi kez dokunun. Artık bir geliştirici olduğunuzu belirten bir mesaj almalısınız.

Ayarlar sayfasına geri dönün ve alt kısımda "Geliştirici Seçenekleri" adlı yeni bir seçenek görmelisiniz. Bunu açın ve "USB Hata Ayıklamayı" etkinleştirin.

Daha sonra, telefonunuzu bilgisayarınıza bağladığınızda, "USB Hata Ayıklamaya İzin Verilsin mi?" başlıklı bir pencere göreceksiniz. "Bu bilgisayarda her zaman izin ver" kutusunu işaretleyin ve Tamam'a dokunun.

Üçüncü Adım: ADB'yi Test Edin ve Telefonunuzun Sürücülerini Yükleyin (Gerekirse)

SDK araçlarını kurduğunuz klasörü açın ve platform araçları klasörüne gidin. ADB programının saklandığı yer burasıdır. Shift tuşunu basılı tutun ve klasörün içine sağ tıklayın. Ardından "Komut Penceresini Buradan Açın" ı seçin.

ADB'nin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için Android cihazınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

adb devices

ADB Devices Çalışmıyor ve Cihaz Görünmüyorsa

Listede bir cihaz görmelisiniz. Aygıtınız bağlıysa ancak listede hiçbir şey görünmüyorsa, telefonun uygun sürücülerini yüklemeniz gerekli.

Not: Bazen Windows'u cihazınız için yüklü sürücüleri kullanmaya zorlamanız gerekebilir. Aygıt Yöneticisi'ni açın (Başlat'a tıklayın, Aygıt Yöneticisi yazın ve Enter'a basın), aygıtınızı bulun, sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin. Sürücüsü düzgün yüklenmemişse aygıtın yanında sarı bir ünlem işareti görebilirsiniz.

Sürücü sekmesinde, Sürücüyü Güncelle'ye tıklayın. Ardından Sürücü yazılımı için bilgisayarıma göz at seçeneğini kullanın. Telefonun USB Sürücüsünü, Android SDK dosyalarınızı yüklediğiniz "Ekstralar" klasöründe bulacaksınız. Usb_driver gibi bir klasörü seçin ve İleri'ye tıklayın.

Cihazınızın sürücülerini yükledikten sonra, telefonunuzu takın ve adb devices komutunu tekrar deneyin.

Yararlı ADB Komutları

ADB'nin bazı yararlı komutlarından örnekler verelim:

adb install C:\package.apk – C:\package.apk yolundaki dosyayı yükler. adb uninstall package.name – package.name adındaki dosyayı cihazdan kaldırır. Örneğin com.rovio.angrybirds ile Angry Birds'ü silersiniz.

Tüm ADB komutları için buraya tıklayın.