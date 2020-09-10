Huawei'in LG ve Samsung'dan Ekran Alması Engellendi

15 Eylül ile birlikte Huawei yeni bir zorlu döneme daha girecek. Şirketin ekran tedarik hattı daralacak ve TSMC'nin çip dökümhanelerine erişimi bitecek. ABD'nin Huawei'in önünü kesme kampanyası son hızıyla devam ediyor. Samsung Display ve LG Display'in ABD'den gelen ticaret kısıtlamaları nedeniyle zor durumda kaldığı bildiriliyor.

Huawei, LG ve Samsung Ekran Alamayacak

Her ne kadar LG ve Samsung dünyanın en büyük telefon ekran üreticileri arasında yer alsa da sektör kaynaklarına göre Huawei'in her iki ekran üreticisinden de büyük sevkiyatlar almadığı söyleniyor.

Ancak iki Koreli şirket de Huawei’in özellikle amiral gemisi serilerine ekran sağlıyor. Şirket bu anlamda tüm Huawei Mate 40 ekranlarını BOE'den sipariş etmişti ve yakında tedarik edecek. Ancak Mate 40 Pro'da BOE, Samsung ve LG ekranları karma kullanılacaktır.

Huawei, ekran tedarikçisi olarak LG ve Samsung'u kaybedecek ancak alternatifleri olacak.

Çin'deki fabrikalar (henüz) gelecekteki amiral gemilerinde kullanılmak üzere 7 nm ve 5 nm çipler üretemiyor olsa da ekran tarafında işler daha kolay. BOE üretimi hızlandırabilir ve o değilse, CSOT ve Visionox var.

LG Display, bu durumun satışları üzerinde minimum bir etkiye sahip olacağını ve ileride müşterilerini çeşitlendireceğini belirtti. Samsung Display durum hakkında yorum yapmadı.