Geçen hafta duyurulan Realme 7, şirketin resmi sitesi ve online mağazalar üzerinden bugün öğlen saatlerinde Hindistan'da ilk satışına başlayacak. Realme 7, Mist White ve Mist Blue renklerinde sunuluyor ve iki bellek konfigürasyonunda geliyor – sırasıyla (205 $ / 170 €) ve (230 $ / 195 €) fiyatla 6GB / 64GB ve 8GB / 128GB bellekler sunulur.

Realme 7 Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Realme 7, 6,5 inç FullHD+ 90Hz LCD ekran etrafında şekillenen bir cihaz ve dümende Helio G95 SoC var.

Akıllı telefon, Android 10'u üstte Realme UI ile çalıştırır ve toplam beş kamera ile birlikte gelir – önde 16 MP selfie kamera ve arkada ise 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleriyle birleştirilmiş 64 MP birincil kamera var.

Akıllı telefon ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip ve bir USB-C bağlantı noktası üzerinden 30W'a kadar şarj olan 5.000 mAh pil taşıyor.

Realme 6 serisi ülkemizde iyi karşılandı ancak Full HD ekranlar ve daha büyük ekran alanı ile Redmi Note 9 serisi tarafından önleri bir miktar kesildi. Realme 6 yine de şu anda en hızlı uygun fiyatlı telefon durumunda. Full HD'ye geçen Realme 7 ile bakalım Xiaomi bu duruma nasıl cevap verecek.