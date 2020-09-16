iPad Air 4 ve iPad Air 3 Karşılaştırması

Yeni 2020 Apple iPad Air 4'ü selefi 2019 iPad Air 3 ile karşılaştıralım ve yenisinin gerçekten bir yükseltme olup olmadığını anlayalım.

iPad Air 4 ve iPad Air 3: Tasarım ve ekran farklılıkları

Pek çok söylentinin gösterdiği gibi, iPad Air 4 gerçekten de iPad Pro'ya benzeyen modern ve yeni bir tasarıma sahip. Çok daha küçük, simetrik siyah çerçeveler yerine iPad Air 3'ün hala büyük bir çenesi ve alın kısmı var.

2019 iPad Air 3, 1668 x 2224 piksel çözünürlükte 10,5 inç ekrana sahipken, yeni 2020 iPad Air 4 daha büyük ve daha keskin bir 10,9 inç 2360 x 1640 ekrana sahip. Her iki iPad de True Tone'u destekler.

Kameralar

Yeni iPad Air'in ana kamerası iPad Pro'da bulunanla aynı, 12 megapiksel ve saniyede 60 kare (FPS) ile 4K video çekebiliyor. Ön Facetime kamerası, HD video yakalama (1080p) ve Akıllı HDR özelliğine sahip. iPad Air 3'ün 8 megapiksel ana kamerası yalnızca 30 FPS'de 1080p video çekebildiğinden, gözle görülür düşüş söz konusu. Air 3'teki selfie kamerası, yeni modeldekine daha çok benziyor, bu yüzden gözle görülür bir yükseltme olmayacak.

Hoparlörler

iPad Air 3, tabletin aynı tarafında iki hoparlöre sahip ve kullanıcı için gerçek bir stereo deneyimi sunmaz. Yeni iPad Air 4'ün her bir hoparlörü ise tabletin farklı tarafına yerleştirilmiş. Bununla, manzara modunda kullanıcılar artık Air 4'te film izlerken ve oyun oynarken gerçek stereo sesin keyfini çıkarabilecek.

iPad Air 3'teki oyuncular önemli bir dezavantaja sahipler, örneğin PubG Mobile gibi birçok çok oyunculu oyunda yan patlamaların ve silah seslerinin nereden geldiğini duyabilmek çok önemlidir.

Tasarım

Bahsettiğimiz gibi, iPad Air 4, önceki modele göre tasarım yükseltmesi yaptığı ortada. Modern görünümlü bir iPad istiyorsanız, iPad Air 4 tam size göre. Simetrik ince çerçevesi, entegre Touch ID özelliğine sahip yeni üst düğmesi ve yeni Air'in Lightning yerine USB Type-C bağlantı noktasına sahip olması, iPad Air 3'e kıyasa kendini bambaşka kılıyor.

Aksesuarlar

iPad Air 4 (sağda) Apple'ın Magic Keyboard'unu ve Apple Pencil 2'yi destekler.

Profesyonel iPad kullanıcıları, yeni 2020 iPad Air 4'ün Apple Magic Keyboard ve 2. nesil Apple Pencil desteğine sahip olduğunu bilmekten mutluluk duyacaklar. Buna karşılık, daha eski 2019 iPad Air 3 yalnızca 1. nesil Apple Pencil'ı ve daha hantal olan Apple Smart Keyboard'u destekliyor.

Ayrıca Lightning yerine USB Type-C bağlantı noktasına sahip yeni iPad Air 4 sayesinde saniyede 5 gigabite kadar veri aktarımı yapabilir, bu da iPad Air 3'ten 10 kat daha hızlı demek. Yeni modeldeki bağlantı noktası olan USB Type-C kameralara, harici sürücülere ve harici monitörlere (4K çözünürlüğe kadar) kolayca bağlanma sağlar.

iPad Air 4 vs iPad Air 3: Performans farklılıkları

Yeni iPad Air 4 ile bir önceki model arasında ciddi performans artışı var. Yeni 2020 iPad Air 4, Apple'ın şimdiye kadarki en gelişmiş çipi olan A14 Bionic'i kullanıyor ve bu da performansını iPad Air 3'ünkinden %40 daha hızlı hale getiriyor.

Böylece Air 4 video düzenleme, müzik prodüksiyonu ve benzeri gibi profesyonel görevlerde daha uzun vadeli kullanım sunuyor. iPad Air 4 ayrıca Air 3'e göre %30 daha hızlı grafik işleme kapasitesine sahip ve bu özellikle oyuncular ve video editörleri tarafından fark edilecek bir fark.

iPad Air 4 vs iPad Air 3: Yükseltmeli misiniz?

Önceki iPad Air modelleri birbirinden çok farklı olmasa da, yeni 2020 iPad Air 4 büyük bir fark ve kesinlikle yükseltilmeye değer. En iyi özelliklere ihtiyaç duyan bir profesyonelseniz veya iPad'inizi filmleri ve YouTube videolarını izlemek için kullanıyor olsanız bile, yeni modelin size önemli ölçüde daha iyi bir deneyim sağlayacağını görebilmeniz mümkün.

Ancak, iPad Air 3'ünüzü zaten bir klavye ve 1. nesil Apple Pencil ile kullanıyorsanız ve yukarıda bahsedilen farklardan herhangi birinin en baştan başlamaya değeceğine ikna olmadıysanız o zaman 2019 iPad Air'inizde sorun yok demektir. Hala yıllarca güncelleme alacak oldukça yeni ve hızlı bir cihaz.