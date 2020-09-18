Geçtiğimiz günkü büyük çevrimiçi lansman etkinliğinde Apple, satışla ilgili çok ilginç bir haber paylaştı. İlk iPad 2010'da sahneye çıktığından beri şirketin 500 milyondan fazla tablet satmayı başardığını açıkladı.

Bugüne Kadar Ne Kadar iPad Satıldı?

Tabletlerin popülaritesini düşünürsek bu rakam çok da kötü değil. Apple 2018'den bu yana ilk kez halka tabletleriyle ilgili herhangi bir satış rakamı açıklaması yapıyor. Zira Apple bu tarz şeyleri genellikle oldukça gizli tutar – ta ki bu haberde söz konusu olduğu gibi övünecek bir şey değilse. Böyle durumlarda çeşitli ürünlerinin ne kadar başarılı olduğunu bizlere söylemekten mutluluk duyar.

iPad'lerden bahsetmişken, şu anda iPad satın alan müşterilerin %53'ü şimdiye kadarki ilk iPad'lerini satın alıyor. Bu da tablet dünyasının özellikle şu an ki pandemi koşullarıyla birlikte büyümeye devam edebileceğini gösteriyor. Apple, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, iPad'lerin herhangi bir tablet arasında en fazla müşteri memnuniyetine sahip olduğunu da yineledi.

Şirket, yakın gelecekte daha da fazla satış sağlamak için yeni iPad Air'i ve yenilenmiş bir giriş seviyesi ucuz iPad'i bugün tanıttı. Yeni cihazlara dair fiyatlandırma ve özellik bilgisini verdik.

iPad Air 4 ve iPad 8 Özellikleri ve Fiyatı