Bu yeni özellikten yararlanmak için öncelikle e-posta uygulamasının geliştiricisinin uygulaması için bir güncelleme yayınlaması gerekir.

iOS 14'te Varsayılan Mail Uygulamasını Değiştirmek

Microsoft, artık bu seçeneği destekleyen Outlook iOS uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Şu anda Google, Gmail uygulamasını henüz güncellemedi, ancak güncellemesini de oldukça hızlı bir şekilde almasını bekliyoruz.

En sevdiğiniz e-posta uygulamanız henüz bu seçeneğe sahip değilse endişelenmeyin, yakında alacaktır. iOS 14'te varsayılan e-posta uygulamanızı nasıl değiştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır: