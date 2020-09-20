Apple, iPad Air 4. nesli yeni çıkardı ve açıkçası gelişiyle beraber iPad Pro 11 inç'i neredeyse anında bitirdi. Yeni iPad Air, küçük Pro modeliyle aynı form faktörüne sahip ve aynı aksesuarları destekliyor. Öyleyse merak ediyor olabilirsiniz – hangisi daha iyi bir satın alım olur?

iPad Air 4 ve iPad Pro Karşılaştırması

iPad Air 4 vs iPad Pro 11 (2020): Farklar nelerdir?

iPad Pro'nun 120 Hz ekranı var, iPad Air 4'ün yok

iPad Air 4'ün çerçeveleri biraz daha kalın

iPad Air 4'te Face ID yok (dolayısıyla Animoji ve Memoji yok)

iPad Air 4'ün 2 hoparlörü var, iPad Pro'nun 4 hoparlörü var (ikisi de yatay modda stereo destekli)

iPad Pro, A12z ile desteklenmekte, iPad Air 4 ise yeni bir A14 yongasına sahip

iPad Pro'nun LiDAR kamerası ve ultra geniş kamerası var, iPad Air 4'te yok

iPad Air 4'ün harika renk seçenekleri var, iPad Pro ya gümüş ya da gri ile geliyor.

Sonuç

Açıkçası fiyatına bakıldığında iPad Air 4 oldukça iyi görünüyor. 64 GB ile idare edebilirseniz ve 120 Hz ProMotion o kadar önemli değilse neyi satın alacağınız belli demektir. Kazanılan 200 doları bir Magic Keyboard veya Apple Pencil 2 için kullanabilirsiniz ve böylece oldukça harika bir tablete sahip olabilirsiniz.

Alternatif olarak – eski iPad Pro 11 (2018) hemen hemen yeni iPad Air 4. nesil ile aynıdır. Tek fark eski iPad Pro 11 (2018)'de 120 Hz ProMotion ekran olmasıdır.

Eski iPad Pro da Bir Seçenek

Hala 700 dolara kadar satılan bazı eski iPad Pro 11 (2018) birimleri var. 64 GB depolama alanıyla başlıyorlar ancak iPad Air 4 de öyle. Ekstra 100 $ için 120 Hz ProMotion ekran ve Face ID elde ediyorsunuz. Geri kalan noktalarda Air 4 elbette önde. Ancak 120 Hz ekran 60 Hz'e kıyasla büyük fark getiriyor.