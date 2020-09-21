Apple Watch OLED kullanıyor ve yakında her yeni iPhone modeli de bu teknolojiden yararlanacak. Ancak raporlar, Apple'ın şimdiden yeni nesil ekranlara yol aldığını gösteriyor.

Apple Yeni iPad'lerde mini-LED Ekranlar Kullanacak

Analist Ming-Chi Kuo'nun yeni bir araştırma notu, Apple'ın yakın zamanda iPad ve MacBook ürün serilerinde mini LED ekran teknolojisini benimsemeye karar verdiğini iddia ediyor.

Hareket, mini-LED ekran yongası tedarikçileri arasındaki artan rekabetin ortasında geldi. Kuo, Epistar'ın önümüzdeki yıl Apple için mini-LED ekran yongalarının tek tedarikçisi olmasının beklendiğini söyledi. Ancak durum değişti.

Rakip Sanan Optoelectronics, son aylarda beklenenden daha iyi ve daha hızlı bir gelişme yaşadı ve şimdi Apple ile 2022 yerine 2021'den başlayarak gerekli ekran yongalarını sağlamak için bir anlaşma imzaladı.

Ming-Chi Kuo, bu gelişmenin Apple için mini LED ekranların maliyetini önemli ölçüde azaltacağına inanıyor. Panellerin başlangıçta 75-85 $'a mal olması bekleniyordu, ancak şimdi 45 $'a kadar düşebilir.

2021'de iPad'lerin %40'ı mini-LED Ekranlı Olacak

Apple'ın şu anda 2021'de MacBook gönderilerinin yaklaşık %20-30'unda ve tüm iPad gönderilerinin %30-40'ında mini LED teknolojisini kullanması bekleniyor. Bu, her iki ürün grubu için %10-20'lik orijinal tahminlere göre çok büyük bir artış.

Sanan Optoelectronics, 2021'deki tüm mini-LED siparişlerinin yaklaşık %20-30'unu ve 2022'deki gönderilerin ise %45-55'ini üretecek. Apple başka bir tedarikçi bulmazsa Epistar kalan siparişleri halledecek.

Silikon Vadisi merkezli şirketin 2021'in sonunda piyasaya sürülecek en az altı mini LED ekranlı ürün için planları var. Önde gelen, 7.9 inç iPad mini ile birlikte 5G'yi destekleyebilen 12.9 inçlik bir iPad Pro olacak. 10,2 inç bütçe iPad de sunulacak.

Bununla birlikte, gecikmeler hala çok olası. Kuo, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinden COVID-19 salgınına kadar her şeyin üretimi bir şekilde etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Mini-LED Ekran Nedir?

Bilmeyenleriniz için, mini-LED teknolojisi esasen yeni nesil LCD teknolojisidir. Sayısız fayda sunar ve OLED'in performansına kıyasla çok daha iyi sonuçlar verir.

Mini-LED paneller 1.000 ila 10.000 arasında değişem sayıda ayrı LED'ler kullanır ve artırılmış maksimum parlaklık ve fark edilir derecede daha iyi güç verimliliği sunar. Ayrıca çok daha yüksek kontrast oranlarını destekler.