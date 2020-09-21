Şu anda Paris'te olduğunuzu hayal edin. Ya da belki İspanya'nın Madrid kentindesiniz ve yeni bir ülkeyi keşfetmek ve bazı ilginç yeni insanlarla tanışmak istiyorsunuz. Şu anda insanlar çoğunlukla evde olsa da koronavirüs durumu sonsuza dek sürmeyecek. Apple, bazı yabancı yabancı dil durumlarında size yardımcı olmak için, Google'a rakip olmaya karar verdi ve Çeviri uygulamasını hayata geçirdi. iOS 14'e güncellediyseniz iPhone'unuzda yeni Translate uygulamasını görmüş olabilirsiniz. Öyleyse nasıl çalıştığını inceleyelim.

iOS 14'te Yeni Çeviri Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Öncelikle, Apple’ın Çeviri uygulaması dillerinizi seçebileceğiniz ve çevrilecek cümleyi veya kelimeyi yazabileceğiniz normal bir çeviri uygulaması olarak çalışır. Ancak bu uygulamanın harika yanı, iPhone'unuzu yatay moda çevirdiğinizde, uygulamayı başka bir dili konuşan biriyle sohbet etmenize yardımcı olması için kullanabilmenizdir.

Yeni Çeviri uygulaması konuşma modunda nasıl kullanılır:

Dilinizi seçin ve çevirmek istediğiniz dili seçin

iPhone'unuzu yatay yönde çevirin

Mikrofona dokunun ve konuşmaya başlayın

Diğer kişiyle iletişim kurmak için bu noktada ek bir şey yapmanıza gerek yoktur. Cümlenin çevrilmesi bittikten sonra mikrofona dokunabilirsin ve karşıdaki konuşmaya başlayabilir. Uygulama, hangi dilin konuşulduğunu algılar ve ekranın diğer kısmında gösterir . (Bu ayarı kapatabilirsiniz, ancak varsayılan olarak açıktır).

Çeviri uygulaması ayrıca seçtiğiniz diller için çevrimdışı mod da sunar; ayrıca sık kullanılan dilleri seçebilir ve Dikkat modunu da kullanabilirsiniz.

iOS 14'teki yeni Çeviri uygulamasında Favoriler'i şu şekilde kullanabilirsiniz:

Çevirmek için bir kelime yazın veya söyleyin

Favorilerinize eklemek için yıldıza dokunun

Dikey modda ekranınızın altındaki yıldızdan favori çevirilerinize referans verebilirsiniz

Muhatabınızın dikkatini daha iyi çekmek için uygulamanın Dikkat modundan da yararlanabilirsiniz: